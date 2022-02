Black out sulla linea elettrica: ferma la metro B1, attivati i bus sostitutivi

Black out alla linea elettrica. Questo quanto ha comportato l'interruzione delle linee B e B1 della metro di Roma. Ripristinate nel volgere di dieci minuti le corse tra Rebibbia e Laurentina( interrotte a partire dalle 11:50) i problemi sono rimasti sulla tratta Jonio-Bologna, con l'attivazione dei bus sostitutivi. Alle 13:22, dopo circa un'ora e mezzo di stop, è stata poi ripristinata anche la tratta che copre le quattro fermate della B1.

Secondo quanto si apprende a causare lo stop è stata un'interruzione sulla linea elettrica. Autoalimentata la linea B, in attesa della risoluzione del guasto, i problemi sono rimasti per gli utenti della tratta B1 per la quale, a partire dalle 12:42, sono stati attivati i bus sostitutvi sino alla risoluzione del guasto.