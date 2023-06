Spacca vetrina del negozio con un blocco di cemento e ruba un paio di scarpe

Quando ha visto le scarpe in vetrina non ci ha pensato un attimo. Ha afferrato un blocco di cemento e l'ha scagliato contro la vetrata distruggendola. Poi ha rubato le calzature. Un ladro rumoroso, all'opera nel cuore della notte nella zona della stazione Termini. A fermarlo la polizia, con un agente aggredito e poi costretto alle cure dell'ospedale.

Il ladro vandalo è entrato all'opera intorno alle 2:00 della notte fra sabato e domenica. Nel mirino del malvivente - un 28enne nigeriano - il negozio Dan John che si trova all'angolo fra via Gioberti e via Turati, nel cuore dell'Esquilino.

A fermare le gesta criminali del giovane gli agenti delle volanti della questura, che stavano pattugliando l'area della stazione nell'ambito del rafforzamento dei servizi ad Alto Impatto pianificati in questura così come previsto in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presso la prefettura.

Sorpreso in flagranza di reato dopo aver distrutto la vetrina con un blocco di cemento il ladro si è scagliato contro un poliziotto colpendolo con una testata e un pugno in pieno volto. Bloccato non senza difficoltà il 28enne è stato arrestato per rapina e resistenza a pubblico ufficiale e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Il poliziotto ferito è stato invece trasportato in ospedale con un trauma maxillofacciale e dimesso con 7 giorni di prognosi.