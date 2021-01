Bloccato con l'auto nella neve viene trovato dopo 5 ore di ricerche

Disavventura ad alta quota per un automobilista rimasto bloccato con la sua auto nella neve in una zona impervia di alta montagna. L'intervento dei soccorritori nel tardo pomeriggio di lunedì su via Pozzo Badino, strada che collega l'area della provincia Sabina con il Comune di Monteflavio, nel parco dei Monti Lucretili.

Allertati per ricerca di una persona i pompieri sono intervenuti con la squadra 5A di Montelibretti riuscendo ad individuare l'automobilista dopo una ricerca protrattasi per circa 5 ore. Spaventato ma illeso l'automobilista è stato quindi tratto in salvo e medicato dal personale del 118 intervenuto sul posto.