Spaccio all'ombra del Colosseo: bloccati pusher nel parco di Colle Oppio

Per tutto il pomeriggio e fino a tarda notte, i carabinieri di piazza Dante hanno effettuato una serie di controlli, sia con militari in divisa che in borghese, nella zona del parco di Colle Oppio.

È stato così possibile individuare due soggetti, entrambi stranieri di 36 e 38 anni, in Italia senza fissa dimora e già con precedenti, uno in particolare mentre cedeva dell’hashish a un acquirente che è stato identificato e segnalato, l'altro mentre deteneva una dose di hashish e due di cocaina. La droga in entrambe le attività è stata sequestrata assieme ad alcune banconote ritenute quale provento dell'illecita attività. I due sono stati condotti in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo.