Dopo il femminicidio di Manuela Petrangeli le attiviste bloccano la Portuense

Avevano già inscenato una protesta poche ore prima della morte di Manuela Petrangeli. Un'azione non violenta davanti alla sede Rai di viale Mazzini per dare voce alle donne vittime di femminicidio. Poche ore dopo un'altra donna è stata uccisa dal suo ex compagno a colpi di fucile dopo essere appena uscita dalla struttura dove lavorava come fisioterapista a Casetta Mattei. Stamattina un altro blitz del movimento Bruciamo Tutto, proprio a pochi metri da dove la donna è stata freddata da Gianluca Molinaro, padre del figlio di 9 anni dal quale si era allontanata 3 anni prima.

Protesta a Casetta Mattei

Proprio sulla Portuense, all'altezza di via degli Orseolo, è scattato l'azione "Il movimento Bruciamo Tutto compie un’azione di disobbedienza civile nonviolenta in Via portuense, all’incrocio con via degli Orseolo - rivendicano in un comunicato stampa -. Alle ore 09:15 quattro attivist? si sono ritrovate nel punto in cui è avvenuto ieri il femminicidio di Manuela Petrangeli. Una di loro ha posizionato una bambola sul marciapiede di via Orseolo, n. 39. Dopo le dichiarazioni l? quattro attivist? si sono spostate a bordo strada. Due di loro hanno urlato con molta forza, richiamando l’attenzione. Tutt? sono poi entrat? in strada insieme. Uno di loro ha srotolato uno striscione di Bruciamo tutto e l’ha posato in terra. Le tre attivist? si sono posizionate a struttura triangolare, hanno acceso una candela e l’hanno passata di mano in mano l’uno all’altra. La strada è a due corsie, i veicoli camminano in entrambe le direzioni e la largezza è di 9 m. Il traffico è stato bloccato in una sola direzione, producendo quindi un rallentamento. La quarta persona ha ripreso l’accaduto. Alle ore ?? sono arrivate le forze dell’ordine che hanno portato via tutt? l? attivist? coinvolt?".

Spostati dalla polizia

Bloccata in parte la strada sul posto sono intervenute le volanti e gli agenti del commissariato San Paolo di polizia che hanno poi spostato le attiviste liberando la via Portuense. In cinque sono quindi stati portati negli uffici di polizia dove è stata informata la magistratura.

Le azioni di Bruciamo Tutto

Bruciamo Tutto che dopo aver gettato della vernice rossa sulla scalinata di Trinità del Monti, per poi bloccare corso Vittorio Emanuele II, ieri avevano imbrattato la sede d'ingresso degli studi Rai a Prati. Oggo una nuova azione nel corso della quale Simone ha dichiarato: "La rabbia per il femminicidio di ieri mi porta su questa strada stamattina perché vorrei che chiunque, passando da qui, si fermasse e rendesse memoria a Manuela, e alle altre 42 persone socializzate come donne uccise dopo Giulia (Cecchettin ndr). Sono qui come uomo cis perché il patriarcato fa male anche a me. Sento che è mio diritto e dovere urlarlo pubblicamente e tendere una mano a tutte quelle altre persone socializzate come uomini che non si rendono conto del dolore che possono provocare o che subiscono loro stessi in questa società".

Femminicidi nel 2024

Silvi aggiunge: “Fino a ieri mattina, il numero di femminicidi dal giorno in cui Giulia Cecchettin è stata uccisa era 42. Adesso sono 43. Manuela Pierangeli è stata uccisa a colpi di fucile dal suo ex compagno mentre andava a prendere il figlio a scuola. Non voglio più avere paura. Non voglio che le mie sorelle, nipoti, amiche, compagne debbano più avere paura di essere accoltellate, fucilate, strangolate, stuprate. Non potete più farci paura. Non potete più prendere nulla da noi”.

Le motivazioni della protesta

"Compiamo questa azione diretta nonviolenta per rendere onore a Manuela Petrangeli - concludono dal movimento Bruciamo Tutto -. Ci troviamo nel luogo dove è stata ammazzata dal suo ex compagno. La notizia ci ha colpit? mentre eravamo appena uscite dal commissariato per l’azione alla RAI. Ci turba molto come la comunità non si riunisca di fronte a questa ennesima manifestazione di un problema sistemico, quello del patriarcato, e di come continui a giustificare i carnefici. Vogliamo che venga riconosciuto che le persone socializzate come donne e le persone queer sono discriminate, rese invisibili e silenziate dallo stesso sistema che spesso, purtroppo, finisce per ammazzarle. Per questo vorremmo ricordare la morte di Manuela lasciando qui una bambola, posta all’incrocio del luogo del suo femminicidio. Abbiamo deciso di rallentare la quotidianità, perché tutto questo non può essere considerato normale. Perché non si può andare avanti come se niente fosse".