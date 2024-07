Blitz alla Rai, bambole e vernice rossa sotto al cavallo: "Femminicidi raccontati in modo imbarazzante"

Blitz del movimento 'Bruciamo Tutto' contro l'inadeguatezza delle notizie sui femminicidi all'ingresso della sede Rai in viale Mazzini. "L’azione - riferisce una nota dello stesso movimento - ha inizio alle 10:19, quando 5 attiviste e attivisti hanno oltrepassano i cancelli aperti della sede Rai". Tre di loro si sono fermate nel viale all’altezza della statua del cavallo, e hanno volto le spalle alle vetrate dell’entrata principale della sede. Le attiviste si sono poi dirette verso la statua della palazzina di Prati e hanno appoggiato in strada delle bambole fra le zampe del cavallo. Sparsi in terra articoli di giornali che riportato notizie di femminicidio hanno poi imbrattato con della vernice rossa il marciapiede, il pavimento e l'ingresso degli studi.

"Sui fogli - spiegano dal movimento Bruciamo Tutto - sono sottolineate di rosso e barrate le parti dell’articolo che rinforzano la vittimizzazione del carnefice". "Ogni volta che c'è un femminicidio il giornale accompagna le tragedie con frasi imbarazzanti, razziste, misogine e che tendono quasi a giustificare o addirittura a far passare come vittima il carnefice. La morte di queste persone va onorata e noi vogliamo che le loro vere storie vengano raccontate", spiegano le giovani dello stesso collettivo che neanche una settimana fa aveva sparso vernice rossa sulla scalinata di Trinità dei Monti. Il successivo 28 giugno avevano invece bloccato il traffico su corso Vittorio Emanuele II.

Una delle attiviste, tenendo il cartellone, ha poi esposto quella che potrebbe essere una narrazione alternativa sulle violenze contro le donne. L'azione è stata interrotta dall'intervento delle forze dell'ordine che hanno fermato i partecipanti poco prima delle 11.

A interrompere "l'azione non violenta alla sede Rai", gli agenti del commissariato Rai di polizia. Cinque manifestanti del movimento 'Bruciamo Tutto' sono state poi accompagnate dagli agenti al commissariato Prati di Roma. La loro posizione è ora al vaglio della magistratura.