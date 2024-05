Blitz a Tor Bella Monaca: liberati 600 box dei palazzi popolari. Erano diventati garage privati e nascondigli per lo spaccio

Blitz all'alba di oggi a Tor Bella Monaca dova 60 agenti della polizia locale del gruppo sicurezza sociale urbana e del gruppo Torri, e un'altra trentina tra agenti della polizia di Stato e carabinieri, sono intervenuti per liberare 600 box interrati nei palazzi popolari di via dell'Archeologia.

Box che una volta erano aperti e pubblici, e che invece nel corso degli anni sono stati resi privati, in maniera del tutto abusiva, da chi vive lì, trasformandoli di fatto in garage per le auto, ma in alcuni casi anche in nascondigli per la droga e per la refurtiva. Con i frullini i vigili del fuoco e il personale intervenuto hanno aperto i box ormai chiusi in maniera abusiva.

All'interno di alcuni garage, inoltre, sono state trovate auto e motorini ormai abbandonati. Bisognerà capire se siano stati utilizzati in passato per commettere furti o se siano stati rubati.

Non solo: in alcuni spazi sono stati trovati anche cumuli di rifiuti speciali come ferro e calcinacci. Gli agenti della polizia locale controlleranno dunque i primi 200 dei 600 box totali, illegalmente realizzati nei seminterrati delle case popolari. I controlli sui restanti garage proseguiranno nei prossimi giorni, a cui faranno seguito le attività di demolizione delle opere abusive e di rimozione dei rifiuti, per la successiva riconsegna degli spazi al dipartimento valorizzazione del patrimonio e politiche abitative di Roma Capitale.

Sull'operazione è intervenuto anche il Viminale con un post su X: "Gli agenti stanno operando presso gli immobili di edilizia pubblica di via dell'Archeologia, sgomberando garage, cantine e seminterrati, occupati abusivamente, che nel tempo erano diventati base per la commissione di gravi reati".