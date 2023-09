Tor Bella Monaca accerchiata, nuovo blitz tra i palazzi del supermarket della droga di Roma

Oltre trecento donne e uomini di polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale hanno accerchiato via dell'Archeologia, la strada principale dello spaccio, il più laborioso e attivo supermarket della droga di Roma.

Un blitz che segue quello fatto anche lo scorso 15 settembre in via Ferdinando Quaglia e l'operazione interforze al R5 dello scorso 7 settembre, con il quartiere ancora scosso per l'omicidio di Daniele Di Giacomo, ancora irrisolto, e dopo il tentato omicidio a Don Coluccia.

Lo Stato batte i pugni a Tor Bella Monaca e mostra ancora i muscoli. L'operazione di oggi è stata decisa in sede di comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, in prefettura. Una operazione per "ripristinare la legalità nella zona e svolgere un'azione antidegrado", spiegano le forze dell'ordine. Concorrono nei servizi l'Acea, l'Ama e il servizio giardini del comune di Roma, con loro anche i vigili del fuoco che hanno spento due cassonetti in fiamme.

Articolo in aggiornamento