Tor Bella Monaca si sveglia con l'elicottero. Blitz tra le vie del supermercato della droga di Roma

Tor Bella Monaca si è svegliata con un elicottero in volo, sirene spiegate in strada e cani anti droga tra le via del supermercato dello sballo di Roma. Circa cento agenti della polizia di Stato, dei carabinieri, della polizia locale e della guardia di finanza, sono impegnati in controlli e perquisizioni da via dell'Archeologia, a via Giacinto Camassei fino a largo Ferruccio Mengaroni e via Santa Rita da Cascia.

I controlli a Roma

Un "pattuglione" programmato durante il comitato per la sicurezza in prefettura e coordinato dalla questura di Roma. Nessun blitz pronto a smantellare una piazza di spaccio da migliaia di euro, ma una operazione interforze per far sentire la presenza dello Stato nel quartiere, come quelle che di recente si sono viste anche al Pigneto, Esquilino e Quarticciolo e come già successe proprio a Tor Bella Monaca.

Più telecamere

Il "pattuglione" della sicurezza messo in campo oggi, arriva a poche ore dalla appuntamento fissato al Viminale dove, a mezzogiorno, sarà presentato un protocollo d'intesa tra il ministero degli Interni, dello sport, il comune e la regione che trasformerà Tor Bella Monaca in un progetto pilota.

In sostanza sarà erogato un finanziamento di 300.000 euro in tre anni per la riqualificazione urbana. Telecamere h 24 collegate alle forze dell'ordine, al posto dei campetti di spaccio nascerà un campo sportivo polivalente.