Blitz degli attivisti pro Palestina nella sede dell'Ordine dei Giornalisti: "Verità per chi resiste"

Sono entrati con striscioni, megafono e bandiere. Blitz degli attivisti di Cambiare Rotta - organizzazione giovanile comunista, OSA - Opposizione studentesca d'alternativa e Potere al Popolo! Roma che hanno pacificatamente "invaso" la sede nazionalde dell'Ordine dei Giornalisti in via Sommacampagna, 19 a Roma.

"Ci siamo presentati nelle sede centrale dell'Ordine dei Giornalisti dopo le continue mistificazioni e la falsificazione dei fatti da parte dei principali giornali e media del nostro Paese sul massacro del popolo palestinese in atto - spiegano gli attivisti - È stata ignorata per settimane la pulizia etnica in corso a Gerusalemme e ora si prova a nascondere l'impossibile simmetria che esiste tra l'oppressione israeliana, perpetuata da 73 anni con il consenso della comunità internazionale, e la più che legittima resistenza palestinese".

"Siamo al fianco della dignità di un popolo che lotta per affermare politicamente la sua esistenza e denunciamo fortemente il tentativo di tutto l'arco parlamentare e dei mass media di narrare il massacro in atto come una guerra", si legge in un comunicato. Sulla pagina Facebook di Potere al Popolo, anche un video dell'iniziativa.