Blitz dei carabinieri a Roma est: droga nel vano ascensore del palazzo occupato e spaccio dall'auto a noleggio

Fari accesi sulle case popolari e sui palazzi occupati di Roma est, in particolare nei pressi di via Cesare Tallone dove il 1° settembre venne trovato il cadavere di un uomo. Durante questo weekend, i carabinieri della compagnia Monte Sacro hanno effettuato un intervento supportati dai colleghi del Nas di Roma e delle unità cinofile del Nucleo di Santa Maria di Galeria.

Blitz delle forze dell'ordine nel palazzo occupato di Tor Cervara

Due settimane fa l'attenzione si è posata sull'occupazione abusiva di uno stabile tra via Cesare Tallone e via Raffaele Costi a Tor Cervara. Lì un uomo è stato ritrovato cadavere all'interno di un carrello della spesa, in strada, di fronte all'edificio. I militari hanno eseguito verifiche durante il fine settimana.

Spaccio dall'auto a noleggio e droga nel vano ascensore

Nell'edificio, sul quale si è incentrato un recente servizio di RomaToday, i carabinieri hanno arrestato due persone: un uomo di 58 anni, romano, a bordo di un'auto a noleggio dove aveva occultato alcune dosi di cocaina, mezzo chilo di hashish e 219 grammi di marijuana. Inoltre, manette anche una persona trans di nazionalità polacca in possesso di 16 grammi di cocaina. Una ventenne romana è stata denunciata perché ha fornito false generalità. Segnalate alla Prefettura, come assuntori, 21 persone trovate in possesso di modiche quantità di sostanze. Sequestrate 50 dosi di hashish rinvenute nell'intercapedine del vano ascensore di uno degli stabili.

Il nuovo "trend" dei pusher

Quello delle auto a noleggio utilizzate come base mobile per lo spaccio di sostanze stupefacenti è uno dei nuovi "trend" della microcriminalità capitolina. A inizio settembre due pusher sono stati arrestati sempre dai carabinieri mentre erano a bordo di auto a noleggio: un 37enne romano in zona Cinecittà con a bordo 77 dosi di cocaina e 50 euro cash eun 31enne albanese in zona Fidene, in possesso di 20 dosi di cocaina e 800 euro in contanti.

Sequestro di alimenti in un minimarket

Tornando ai servizi di controllo delle ultime ore, sono stati effettuati interventi anche a carico di alcune attività commerciali a via di Tor Cervara, dove i Nas e la compagnia di Monte Sacro hanno sanzionato il titolare di un minimarket per un importo di 4.500 euro per non avere i requisiti generali in materia di igiene e mancanza di tracciabilità dei prodotti. Sequestrati 20 kg di carne e 10 kg di pesce.