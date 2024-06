Blitz nell'ex hotel Cinecittà occupato, i primi passi verso lo sgombero

Lo scenario lo avevamo anticipato in questo articolo e oggi i primi passi verso lo sgombero dell'ex hotel Cinecittà, a Roma, sono stati compiuti. Nella mattinata di martedì 11 giugno le forze dell'ordine coordinate dalla prefettura di Roma hanno fatto "visita" nella struttura di via Eudo Giulioli.

Il blitz di oggi

Sul posto un significativo dispositivo costituito da più di 50 agenti della polizia locale di Roma Capitale, unitamente a equipaggi di polizia di Stato e carabinieri. Il personale sarà impegnato in una serie di verifiche nello stabile e nei confronti degli occupanti. Anche alla ricerca di droga e refuertiva nascoste tra le stanze.

L'incontro in prefettura

Della situazione dell'ex hotel occupato se n'era parlato già giovedì 30 maggio durante il comitato di ordine e sicurezza in prefettura. Al tavolo c'era anche il VII municipio. Tra i punti toccati anche la scarsa presenza di forze dell'ordine e la volontà di trovare presto una soluzione all'occupazione.

Quello è stato il primo step per darà il via all'iter utilizzato per l'ex officine Romanazzi, prima con un censimento - quello di oggi appunto - e poi con uno sgombero per liberare l'immobile.

Risse e aggressioni

Nei giorni scorsi non sono mancate le denunce, già numerose, dei cittadini che denunciano lo stato di degrado, dentro e fuori la struttura, con urla e musica ad alto volume che non fanno dormire la notte. Non solo. Nel pomeriggio di oggi, 8 giugno, un uomo di 47 anni della Repubblica Dominicana è stato accoltellato in strada, proprio davanti all'ex albergo.

Il 47enne ne avrà per 40 giorni. Colpito al braccio è stato ricoverato e medicato per le lesioni riportate. Quella dello scorso sabato è stata solo l'ultima rissa avvenuta nella struttura che, secondo quanto appreso, nasconde anche droga e bottini degli oggetti rubati dai gruppi di latinos nelle metro di Roma.