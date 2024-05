Blitz nel campo di Castel Romano, all'alba controlli anti droga e anti abusivismo

Maxi blitz all'alba di oggi, giovedì 30 maggio, nella baraccopoli rom di Castel Romano, sulla via Pontina. Oltre cento, tra donne e uomini di carabinieri, polizia locale e polizia di Stato, si sono messi al lavoro per ispezionare i moduli abitativi. Tra loro anche circa 40 agenti del IX gruppo Eur e del gruppo sicurezza pubblica emergenziale dei vigili. L'obiettivo, come spiegano le forze dell'ordine, è "la verifica e il controllo di persone irregolari presenti, abusivismo, la prevenzione e repressione di fenomeni di spaccio di droga e controlli amministrativi". Mentre il blitz è in corso, il traffico sulla Pontina ha subito ripercussioni.

Il commento del sindacato

Sull'operazione è intervenuto il sindacato unitario lavoratori polizia locale che, per voce del segretario romano aggiunto Marco Milani, sottolinea: "Non passa ormai giorno senza che i caschi bianchi romani, vengano impiegati in veri e propri servizi di ordine pubblico, senza che però alle donne e agli uomini che vi partecipano, venga riconosciuto lo status, le garanzie, le tutele per non parlare della relativa indennità giornaliera di forza di polizia. Il Governo prenda atto di come le Polizie Locali siano ormai presenza prevalente sul territorio delle grandi metropoli e di come ciò le renda imprescindibili nell’apparato di Sicurezza Urbana. Si acceleri quindi su una legge di riforma della categoria che, in linea con quanto avviene in tutti gli stati Europei, ci riconosca come forza di polizia a ordinamento locale".