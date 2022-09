Blitz antidroga dei carabinieri a Roma Est: 5 arresti

Blitz anti-spaccio nelle più note piazze di Roma Est. I carabinieri della compagnia di Frascati, infatti, nelle ultime ore si sono concentrati tra Tor Bella Monaca e Tor Vergata.

I militari hanno sorpreso un cittadino dell'Ecuador, 29 anni, mentre cedeva alcune dosi di cocaina ad un 54enne romano, segnalato alla prefettura di Roma come assuntore. A casa dell'arrestato, durante la perquisizione di rito, i carabinieri hanno trovati altre dosi di cocaina e 2.300 euro in contanti ritenuti frutto dell'attività di spaccio.

In via dell'Archeologia, invece, un tunisino di 26 anni è stato notato dai carabinieri mentre nascondeva in un'aiuola un involucro. I militari hanno recuperato il pacco, al cui interno c'erano 17 dosi di cocaina. Sequestrati anche 350 euro in contanti che il ragazzo teneva in tasca. Sempre nel viale principale di Tor Bella Monaca, arrestato un 39enne romano con 16 dosi di cocaina e 140 euro in contanti addosso.

I militari della stazione Tor Vergata, coadiuvati dal nucleo cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno invece arrestato fratello e sorella, rispettivamente 47 e 49 anni, poiché in casa tenevano 100 grammi di hashish. Come fanno sapere i carabinieri, tutti gli arresti sono stati convalidati.