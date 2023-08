Blitz anti spaccio, sedici arresti a Roma. Il fiuto di Natan fa scoprire cocaina e hashish

Nel corso di diversi blitz antidroga, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno arrestato, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, 16 persone e sequestrato oltre 2,6 chilogrammi di sostanze stupefacenti - tra cocaina, hashish, marijuana e shaboo –, la maggior parte già suddivisi in dosi. I Carabinieri hanno anche sequestrato, a carico degli indagati, ben 13.500 euro, ritenuti provento delle attività illecite.

Le operazioni si sono concentrate nelle zone del centro maggiormente frequentate durante la movida (Trastevere, Ostiense, Esquilino) e nelle note piazze di spaccio della periferia romana (Tufello, Don Bosco, Tor Bella Monaca, Tor Vergata).

In particolare, in serata, i Carabinieri della Stazione Roma La Storta hanno arrestato un 40enne romano che, fermato per un controllo in via Monte Crocco, è stato trovato in possesso di 63 g di hashish. La successiva perquisizione nella sua abitazione, poco distante, ha permesso ai Carabinieri di rinvenire e sequestrare 14 panetti della stessa droga, del peso complessivo di 1,4 chilogrammi e materiale per il confezionamento.

Gli stessi Carabinieri hanno poi arrestato marito e moglie – lui 68enne originario della provincia di Foggia e lei 66enne romana – trovati in possesso di 130 g di cocaina e 930 euro in contanti, in via Emilio De Marchi, e due conviventi – entrambi 39enni romani – fermati in via di Settebagni a bordo di un’autovettura e trovati in possesso di 12 dosi di cocaina e 5 dosi di hashish.

Nella notte, in piazza Trilussa, i Carabinieri della Stazione Roma Trastevere hanno riconosciuto una 35enne romana, già nota per i suoi precedenti, e l’hanno fermata per un controllo. La donna è stata trovata in possesso di una decina di dosi di shaboo e arrestata. Dagli accertamenti è anche emerso che era sottoposta a sorveglianza speciale e quindi accusata anche per la violazione degli obblighi imposti dall’Autorità Giudiziaria.

In via Foscolo, invece, grazie al fiuto del cane “Natan” del Nucleo Carabinieri Cinofili di Santa Maria di Galeria, un 28enne del Gambia è stato trovato in possesso di circa 20 grammi di cocaina e di 35 grammi di hashish suddivisi in dosi, nonché circa 1000 euro in contanti, ritenuti provento della pregressa attività illecita. Per questo i Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Dante hanno arrestato l’uomo con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

In serata, invece, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Vergata hanno notato un 48enne romano, con precedenti, aggirarsi con fare sospetto presso la fermata della metro C Grotta Celoni e lo hanno fermato per un controllo. Nelle sue tasche sono state rinvenute 33 dosi di cocaina e 145 euro in contanti.

Il 48enne è stato arrestato e i Carabinieri hanno deciso di eseguire una perquisizione nella sua abitazione, in via Casilina a Tor Vergata, dove hanno sorpreso la convivente, una 42enne romana, che tentava di occultare, in una scatola nella camera da letto, un grosso involucro in cellophane, contenente 670 grammi di cocaina e 50 g di hashish, oltre che 9.720 in contanti. Anche lei è finita in manette.

Gli altri indagati sono stati sorpresi a cedere dosi di droga ad acquirenti, tutti identificati e segnalati alla Prefettura, quali assuntori. Gli arresti sono stati convalidati.