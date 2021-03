Blitz anti spaccio a Roma, 10 arresti: sequestrato l'hashish Paris e una bomba a mano

Dosi di cocaina e marijuana, l'hashish Paris, cartucce e anche una bomba a mano. E' questo quanto ha sequestrato la polizia di Stato, oltre a 4180 euro in contanti, negli ultimi giorni, a seguito di una serie di blitz anti spaccio a Roma e provincia che hanno portato all'arresto di 10 persone.

Gli agenti del commissariato Fiumicino hanno fermato una coppia di spacciatori. La donna ha immediatamente consegnato una dose di cocaina che nascondeva sotto il colletto della camicia mentre l'uomo una somma di denaro pari a 280 euro. A casa i poliziotti hanno rinvenuto altri 11 involucri di cocaina mentre nell'armadio del soggiorno sono state trovate 72 cartucce calibro 12 detenute senza regolare autorizzazione. In zona Prenestino i poliziotti del VII distretto San Giovanni hanno messo fine ad una fiorente attività di spaccio da parte di un giovane 22enne che utilizzava la sua abitazione come base. Qui, dopo aver monitorato uno strano andirivieni, gli investigatori hanno proceduto ad un controllo scovando 241,25 grammi di hashish più 1820 euro in contanti.

Gli agenti del XIII Distretto di Pubblica Sicurezza Aurelio transitando in via Boccea angolo via Nazareth hanno arrestato una giovane ragazza, già conosciuta alle forze dell'ordine, per reati legati allo spaccio che dopo essersi resa conto dell'arrivo dei poliziotti ha tentato di disfarsi di 51,10 grammi di hashish. Altri 0,36 grammi sono stati trovati nel marsupio della 22enne. Mentre gli agenti del VII Distretto San Giovanni hanno fermato la 28enne con 6 grammi di hashish. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di 5 grammi di marijuana e 250 euro. Gli agenti del V Distretto Prenestino hanno fermato un giovane 34enne con 10 involucri di hashish per un peso complessivo di 12,1 grammi; 20 involucri di cocaina per un peso complessivo di 4,2 grammi più 340 euro in contanti. Gli agenti del XV Distretto Ponte Milvio invece hanno arrestato in flagranza di reato un 35enne originario della Repubblica Dominicana. L'arresto ha portato al sequestro di 3 involucri di cocaina più 80 euro.

In maniera itinerante invece, a bordo della sua auto, vendeva droga in zona Celio. L'uomo, è stato fermato in via Rober Musil dopo essere stato pedinato per un po' dagli agenti del commissariato che hanno rinvenuto 20 involucri di cocaina per un peso complessivo di 14 grammi e 300 euro in contanti. Sempre gli agenti del commissariato Celio hanno dato esecuzione ad un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e contestuale ordine di esecuzione emesso da tribunale di Roma a carico di un gambiano 24enne. Sempre per droga, in via Aldo Moro, i poliziotti del commissariato Anzio Nettuno hanno fermato ed arrestato a bordo della propria auto T.S. 31enne romano. L'uomo con diversi precedenti di Polizia è stato trovato in possesso di 21 involucri di cocaina contenenti 6,8 grammi lordi e la somma di 130 euro.

Ancora ad Anzio, un uomo è stato arrestato dai poliziotti del commissariato per droga. In considerazione del fatto che si trovava in regime degli arresti domiciliari, gli investigatori hanno proceduto ad un controllo prima su di lui poi presso la sua abitazione. E' cosi che la Polizia ha scovato 81,4 grammi di cocaina, 167 grammi di marijuana e 17,2 grammi di hashish nonché la somma di 1260 euro in contanti. Nell'operazione è stata rinvenuta anche 1 bomba a mano priva del detonatore e 1 pistola a salve priva del tappo rosso. Gli investigatori del VI Distretto Casilino hanno arrestato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 40enne romano trovato in possesso di 18,65 grammi di cocaina suddivisa in 29 involucri. Per lo stesso reato è finito in manette un romano 25enne, trovato in possesso di circa 15 grami di hashish.