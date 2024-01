Operazione anti-degrado a San Lorenzo. Via tende e giacigli vicino all'università

Via bivacchi e giacigli di ogni genere a San Lorenzo. Nella giornata del 16 gennaio le strade subito vicine alla facoltà di Psicologia della Sapienza hanno visto un certo movimento da parte delle forze dell'ordine, che hanno rimosso tende e baracche.

Operazione anti-degrado a San Lorenzo

L'operazione anti-degrado è stata condotta dal commissariato San Lorenzo, in collaborazione con l'Ama e la sala operativa sociale del II municipio. Un blitz che ha coinvolto via dei Marsi (dove si trova la sede della facoltà), via dei Tizi, via di Porta Tiburtina e piazza dei Siculi. Un quadrante spesso oggetto di segnalazioni e lamentele da parte dei residenti, per la grande quantità di persone, per lo più migranti, che sono solite aggirarsi in zona, dormendo in ricoveri di fortuna.

Rimosse tende e baracche. Due identificati

L'intervento del 16 gennaio, non certo il primo in quella zona di San Lorenzo, ha portato alla rimozione di cinque tende canadesi, una baracca e sette giacigli di fortuna dislocati lungo la strada. Due persone sono state identificate e prese in carico dagli assistenti sociali. In via dei Marsi 78 quasi un anno fa si era creata una prima tenda, abitata da una coppia straniera nota alla sala operativa sociale municipale.

Le ripetute segnalazioni dei cittadini

Anche piazza dei Siculi è ciclicamente attenzionata dalle forze dell'ordine. Prima di Natale, durante una partecipata assemblea di quartiere, alla presenza di forze dell'ordine e rappresentanti della giunta municipale e comunale, i cittadini di San Lorenzo avevano espresso tutta la loro preoccupazione per le condizioni di degrado dell'area: "Abbiamo paura a passarci, soprattutto di sera" denunciavano alcuni residenti. "E' una situazione critica che attenzioniamo da anni - spiegavano dal comitato di quartiere - ma se determinati fenomeni non si governano, poi degenerano. Non vorremmo ripetere esperienze drammatiche, quando denunciavamo degrado e illegalità e poi è successo quanto è tristemente noto (lo stupro e l'omicidio di Desirée Mariottini, ndr)".