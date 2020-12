Tiburtina, nuovo blitz al Baobab: "migranti portati via con la forza". La Questura: "Erano senza documenti"

Blitz al centro Baobab Expirience di Roma, a largo Spadolini nella giornata del primo dicembre. L'ennesimo dopo la piccola "tregua" del periodo del lockdown. Da maggio, infatti, sono tornati gli sgomberi, gli "interventi di pulizia" e i controlli come l'ultimo, avvenuto appunto martedì.

Tre giorni fa, è andata in scena un'operazione delle forze dell'ordine, con polizia di Stato supportata dalla polizia locale di Roma Capitale. Dopo i controlli, gli agenti hanno portato via alcuni migranti: secondo i volontari del Baobab Experience sarebbero state due le persone allontanate "con forza e ammanettate". Gli altri, invece, si sono allontanati spontaneamente.

Secondo le fonti della Questura, tuttavia, quello di martedì non si trattava di uno sgombero ma di un controllo a persone sprovviste di documenti. A raccontare quegli attimi, anche un video di pochi secondi diffuso da Welcome To Favelas dove si vede un ragazzo "appena 20enne", secondo il Baobab, portato via di peso.

E proprio i volontari, attraverso i loro canali social, hanno così commentato l'operazione: "Baobab Experience è una tappa della rotta mediterranea, dove l'Italia è il più delle volte un ponte verso il continente. La soluzione? Il vostro unico talento: sgomberi e rimozione dei giacigli notturni donati dalla cittadinanza. Azione inutile e nociva, per coprire con qualche camionetta la mancanza di conoscenza e presa sul territorio e sui fenomeni sociali che interessano la città. È quasi folklore".

Baboab da anni dà assistenza a donne, uomini e bambini in transito verso altri paesi europei che arrivano a Roma, dopo viaggi estenuanti, sono abbandonati in strada e costretti ad aspettare tempistiche impossibili prima di poter accedere alle pratiche legali. "Oggi sono partiti verso il Nord Europa, dopo un breve periodo di rifocillamento, in 56. Hanno lasciato il campo e poi proseguiranno verso la loro meta", fanno sapere dal Baobab