Il bar con blatte, escrementi di topo e di scorpione

Blatte, escrementi di topo e di scorpione. Il repertorio di sporcizia in un bar al Prenestino. Sono stati gli agenti del commissariato Torpignattara, con la collaborazione della polizia locala e della Asl Roma 2 del Sian a controllare l'esercizio commerciale al Prenestino.

Una volta entrati dentro sono state inoltre accertare delle trasgressioni alla normativa antiCovid e la mancanza delle specifiche autorizzazioni comunali. Oltre a ciò anche le pessime condizioni igieniche, in particolare la presenza di blatte, escrementi di topo e di uno scorpione. Veniva, pertanto, sospesa l’attività dell’esercizio sine die fino al ripristino delle necessarie condizioni igienico sanitarie.

La scoperta nell'ambito dei controlli effettuati nella giornata di venerdì dagli agenti del VI distretto Casilino di polizia. In via Casilina, presso un negozio di frutta è stato rilevato un arbitrario ampliamento della superficie adibita alla vendita al pubblico. Al proprietario è stata pertanto applicata la sanzione amministrativa e la conseguente sanzione pecuniaria.

Inoltre, in un bar di via Casilina e in un bar di via Prenestina, sono stati sorpresi e sanzionati all’interno di ciascuno di essi avventori privi di green pass. Pertanto, sono stati sanzionati i rispettivi titolari per non aver ottemperato all’obbligo di controllo della certificazione verde, permettendo agli avventori di accedere all’interno dei locali senza i previsti controlli.

Infine, nel corso delle attività di controllo del territorio, gli investigatori del commissariato Colombo, in collaborazione con gli agenti dei commissariati Sant’Ippolito, Ponte Milvio, gli uomini delle sezioni volanti, una unità cinofili antidroga, unitamente al personale della polizia locale Roma Capitale hanno effettuato servizi antiprostituzione e mirati servizi a tutela della sicurezza delle infrastrutture di trasporto urbano della metropolitana linea B, in particolare in corrispondenza della fermata metro Basilica San Paolo .

Durante i controlli sono state identificate 215 persone di cui 15 stranieri, 35 i veicoli controllati e 2 contestazioni per violazione del codice della strada. Inoltre sono stati identificati 7 parcheggiatori abusivi per i quali verrà proposto il provvedimento amministrativo Dacru ( Divieto di accesso in aree urbane).

I controlli degli uomini della polizia di stato continueranno nei prossimi giorni anche in altre aree della capitale in accordo con le altre forze dell’ordine presenti sul territorio.