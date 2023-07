"Noi abbandonati con figli e parenti malati nei quartieri del blackout": le testimonianze della Roma "spenta"

"Siamo abbandonati. Acea e Areti non rispondono, gli operatori farfugliano scuse e noi da oltre 15 ore siamo senza corrente elettrica". Le testimonianze dalla Roma "spenta", quella senza luce ed energia per azionare condizionatori o far funzionare frigoriferi, continuano. Anche nelle ultime ore alla nostra redazione sono giunti racconti da diversi quartieri di persone costrette a vivere senza uno dei servizi fondamentali.

Nonostante siano stati posizionati in città diversi generatori, il problema del blackout a Roma resta. Non è un caso se Areti e Acea si stanno attrezzando per mettere in strada altri quaranta gruppi elettrogeni. Da Casal Bruciato al Tuscolano, dal Pigneto a Corcolle i condizionatori accesi per il caldo record hanno aumentato i consumi e la rete non ha retto allo stress.

La corrente è saltata, in alcuni casi fino a 18 ore. In alcuni palazzi è mancata per giorni. Storie che sono stati gli stessi cittadini a raccontare a RomaToday, come nel caso di Davide, un ragazzo con invalidità e pluripatologico che ha dovuto buttare cibo e farmaci, oppure come Vanessa, una donna incinta al nono mese e Roberta una donna invalida al 100%, ma anche dei problemi che hanno avuto i commercianti di Roma est (qui in un video).

"Zero risposte da Areti"

"Viviamo da una settimana a Giardini di Corcolle con questa interruzione elettrica ci ha cauto danni seri che nessuno ci risarcirà", ci spiega Vanessa che sottolinea anche le condizioni di Gianmarco, il marito: "Lui è dializzato e con ipertensione, io con una malattia cronica intestinale. Siamo costretti a vivere senza aria condizionata o ventilatori per non so quante ore al giorno per non parlare che avevamo dei farmaci in frigorifero che dovevano stare rigorosamente a certe temperature".

"Chiamare una società come Areti per poi avere zero risposte ormai non mi sorprende più nulla dato che è più di un anno che attendiamo ci vengano a sostituire un contatore montato 380 quando da contratto era 220. Oramai registriamo sempre più disservizi da parte loro e soprattutto la non curanza delle persone, siamo veramente amareggiati", ha concluso la residente.

Nessuna assistenza

Che l'assistenza sia assente lo racconta anche Fabrizio. Lui vive in zona Porta Pia, al civico 175 della via Nomentana: "Siamo in un grande condominio di quattro scale. Da giovedì alle 14:50 siamo - unici nella zona - senza corrente elettrica. Chiamata e sollecitata Areti numerosissime volte, l'ultima stamattina alle 6:00, non forniscono alcuna informazione utile su motivi del guasto o tempistiche di intervento. Abbiamo chiamato anche i vigili del Gruppo Parioli due volte. Ci hanno detto di essersi messi loro in contatto con Areti e di aver da questa appreso che hanno carenze di personale. La polizia locale, in ogni caso, ci ha sottolineato che la loro segnalazione e i loro solleciti valgono quanto i nostri".

Bambini piccoli e anziani in difficoltà

Il mancato servizio di assistenza e le risposte carenti, se ci sono, non hanno fatto altro che alimentare il disagio dei residenti. Anche nel quadrante sud della città si sono riscontrati problemi. Alisia vive al Torrino, in via dell'Orsa Maggiore: "Qui la corrente manca da giovedì sera dalle 21. Torna e si ristacca. Già era successo la notte scorsa per un oretta. Ma ora la situazione è grave. Io ho due bambini piccoli e abbiamo passato la notte in bianco per il caldo. Oggi li devo portare a casa di qualcuno per farli stare al fresco. Ovviamente dovremmo buttare tutto quello che abbiamo in frigorifero".

Poi c'è la storia di Matteo e della sua famiglia. Loro vivono a Dragona, nell'entroterra del X Municipio: "Per lavoro ci siamo appena trasferiti mercoledì sera da un'isola spagnola in pieno oceano atlantico qui a Roma e in casa siamo in cinque persone tra cui un'anziana e due bambini di 4 e 6 anni. Sono tre giorni che ci troviamo a non poter usufruire della fornitura elettrica, si alternano momenti di poca elettricità a momenti di assenza completa della fornitura. Senza luce, acqua calda, frigorifero dove il cibo continua a ricevere sbalzi di temperatura, televisione e internet".

"È vergognoso, non si può riscontrare un disservizio tale in un paese come l'Italia ma ancor di più nella Capitale del paese. Areti e Acea rispondono dopo 40 minuti di attesa. Ci hanno fatto rimpiangere di essere tornati qui, per non parlare della immensa delusione che stiamo provando e la frustrazione nel vedere delusione e sconforto nei nostri bimbi che stanno affrontando uno spostamento così importante da una nazione a un'altra. Valutiamo sinceramente di tornare in Spagna, che pur non essendo perfetta e priva di problemi, da anni ci fa vivere con serenità e ci fa sentire a casa".

