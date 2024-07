Blackout a Roma, luglio con la corrente a singhiozzo. Quartieri al buio e le segnalazioni aumentano

A Roma sono giorni che si stanno verificando una serie di blackout elettrici. Per il terzo anno consecutivo Roma resta così al buio per ore. E se in un primo momento, come abbiamo raccontato in questo articolo, i disagi sembravano colpire solamente le zona di Pigneto, Prenestino e Tor Pignattara, già il giorno seguente le segnalazioni si sono diffuse a macchia di leopardo, tanto che sono arrivati i primi gruppi elettrogeni.

La "colpa" sarebbe da addurre a un utilizzo dei condizionatori tenuti accesi a lungo in abitazioni, uffici e negozi. Un consumo che starebbe mandando in tilt le reti elettriche, sottoposte a stress, come aveva spiegato Areti già nel 2022 e nel 2023 quando, sempre nelle prime due settimane di luglio, si erano registrati diversi blackout.

All'epoca la società spiegò il problema della corrente con un "aumento fisiologico dovuto ai consumi eccezionali a causa della forte ondata di calore" di luglio con le reti elettriche "sottoposte a forte stress" con una "richiesta di energia elettrica da parte di utenze domestiche, commerciali e industriali salita". A oggi né Areti, né Acea hanno ancora dato spiegazioni.

Commercianti e automobilisti intrappolati

Tra le segnalazioni spiccano quelle dei commercianti e degli automobilisti. I commercianti di via Giovanni De Agostini e di via del Pigneto hanno dovuto dormire nei loro rispettivi locali, perché le serrande non si chiudevano per mancanza di energia elettrica.

Dal Prenestino, invece, la denuncia di un residente ha del paradossale: "Abbiamo serrande elettriche abbassate in casa e la serranda elettrica anche in garage che non ci consente di prendere le macchine. Mi domando come sia possibile nel 2024 non riuscire a riparare un guasto che provoca disagi così importanti in tempi rapidi".

Problemi a Centocelle

Il quadrante di città dal quale ieri abbiamo registrato più segnalazioni è stato Centocelle. "Il record del blackout è stato raggiunto in via delle Campanule, dalle 16 di martedì alle 8 di mercoledì. Sedici ore senza corrente e cibo da buttare", ci scrive Daniele. E ancora Mattia: "Dopo 6 ore senza corrente ancora nulla, nessun tecnico all'orizzonte. Il problema alla cabina è noto, ogni anno e mezzo abbiamo un evento di questo tipo".

Blackout in tutta Roma

Nella notte appena trascorsa, fino alla mattinata di oggi, case senza luce alla Balduina in via Pereira, via Damiano Chiesa, via Lucio Apuleio (dove i residenti sono stati svegliati dagli allarmi dei negozi alle 4 del mattino) e via Armando di Tullio. Discorso simile a Ostia a Corso Duca di Genova, piazza Agrippa, zona Regina Pacis, via Quinto Aurelio Simmaco. Problemi anche a Dragona e Acilia. Questo solo leggendo i post sui social.

Alla nostra redazione, invece, sono arrivate decine di messaggi. Un costante bollettino dai quartieri. "Volevo segnalare continui abbassamenti di corrente e per domani viene indicata interruzione totale per 8 ore. Sono in zona Montesacro, in via Monte Fumaiolo", il messaggio di Laura. "Segnalo la mancanza energia elettrica per due notti, stanotte e ieri, in zona Quarto Miglio. Stanotte ha fatto saltare anche il modem, chi lo ripaga?", ci scrive Andrea.

Segnalazioni anche da via Anicia, a Trastevere, e in via Genina, zona Vigne Nuove dove un bar ha buttato 200 euro di gelati confezionati. "In piazza San Giovanni in Laterano, sono due giorni e mezzo che andiamo avanti con il gruppo di continuità", il messaggio di Gianni. E ancora segnalazioni da piazza Capri e via Valsesia.

Paola ci riporta la sua esperienza vissuta in zona Val Cannuta: "Lunedì siamo stati dalle ore 18 alle 3 di notte senza corrente. La prima segnalazione è stata raccolta da Areti. Poi dopo le 21 nessuno ha risposto al numero dedicato. La cosa grave è stata il fatto che ho dovuto chiamare la protezione civile per avere informazioni e sollecitare un intervento. La squadra è stata assegnata solo alle 23 di sera. Risultato, è stato buttare tutto quanto in frigo e non dormire visto che è stato necessario sbloccare i cancelli del palazzo per consentire il transito e aprire finestre e balconi. Non parliamo proprio del fatto di anziani e invalidi bloccati in casa e della pessima assistenza di Areti".

