Blackout a Roma, condizionatori accesi e case al buio per 12 ore. Areti: "Troppo caldo e consumi eccezionali"

A Roma fa molto caldo, ci sono troppi condizionatori accesi e l'eccezionale richiesta di energia ha mandato in tilt la linea elettrica lasciando per ore o per giorni case e negozi al buio. È quanto sta succedendo in questi giorni in città, stando alle dichiarazioni di Areti che, sollecitata da RomaToday, ha spiegato ai cittadini lo stato delle cose.

Il problema sta nell'eccessiva richiesta di energia elettrica di questi giorni che ha causato guasti e blackout a ripetizioni che vi stiamo raccontando, iniziati dalle zone di Torpignattara, Pigneto e Prenestino per poi diffondersi a macchia di leopardo anche negli altri quartieri di tutta la Capitale.

Disagi a ripetizione che hanno costretto anche gli esercenti a dormire nei loro locali, perché le serrande elettriche non si abbassavano per la mancanza della luce, o costretto alcuni lavoratori a rimanere a casa - al buio - perché nei loro casi, invece, le serrande non si alzavano e tenendo così le auto intrappolate nei garage.

Continui disservizi causati anche dai guasti, basti pensare che solamente ieri sono state contate 28 cabine elettriche rotte in città. E così, da mercoledì, a supportare residenti e lavoratori sono stati piazzati alcuni gruppi elettrogeni.

Areti: "Ci sono sovraccarichi"

Ma come mai ci sono questi problemi a raffica? Stimolata, Areti ha risposto: "L'incremento delle temperature degli ultimi giorni ha aumentato significativamente la domanda di energia elettrica della città di Roma fino ad arrivare a una potenza massima distribuita di circa 2.000 MW, in linea con i consumi registrati negli anni scorsi nello stesso periodo. L'improvviso aumento della domanda in alcune aree della città, ha creato dei sovraccarichi alla rete elettrica che, congiuntamente alle rilevanti sollecitazioni termiche, hanno generato, in qualche caso, dei distacchi elettrici".

Areti ha sottolineato di stare "monitorando la situazione in tempo reale e ha attivato squadre operative che sono in azione sul territorio h24, per un totale di circa 500 tecnici tra interni e appartenenti a imprese terze, per garantire un pronto intervento, in qualche caso utilizzando anche gruppi elettrogeni per rialimentare le aree rimaste prive di energia elettrica".

Dalla scorsa estate Areti, inoltre, ha "lavorato costantemente per incrementare la resilienza dell’infrastruttura elettrica della città di Roma, eseguendo negli ultimi dodici mesi interventi di potenziamento e ampliamento su 700 cabine secondarie e su 270 km di reti di media e bassa tensione".

I continui guasti

Questa la spiegazione. Poi c'è la realtà quotidiana dei residenti che devono fare i conti con i guasti e i continui disservizi. Per tutte la prima parte della giornata di ieri in zona Pisana e alla Borghesiana le case sono rimaste senza corrente fino alle 14. Dalla mattinata corrente fuori uso in via Carpanzano, via Paludi, via Sellia e via Rota Greca nella zona di Colle Regillo, frazione del VI municipio e in via Raimondo D'Aronco, via Di Villa Troili, via Degli Antamoro e via San Giovanni Eudes nel quadrante Ovest. Qui i problemi, ha fatto sapere Areti, sono stati causati dal guasto di 4 cabine elettriche.

Dalle 12 fino alle 19:30 problemi anche nelle zone di Montespaccato, Primavalle, Boccea e Val Cannuta. Qui al buio chi abita e lavora in via di Valcannuta, via Enrico De Ossò, via S.Giovanni della Croce, via Rivarone, via Bra, via della Divina Provvidenza, via Raffaele Conforti, via Luca Passi, via Aurelia 800 e via Bogliasco. In questo caso, invece, a rompersi sono state 24 cabine elettriche.

Le testimonianze

Nel frattempo alla nostra redazione stanno continuando ad arrivare le testimonianze, che raccontano come la valanga di disservizi abbia mandato in tilt la gestione dei problemi. A Torpignattara e al Pigneto case e negozi sono rimasti al buio tra le 8 e le 14 ore.

"Ieri sera intorno alle 21 è andata via la corrente. - ci racconta Sara, che vive a Centocelle - Dopo due volte che sono arrivati due furgoni della società Areti e controllato la cabina elettrica, ci hanno detto che serve un gruppo elettrogeno. Verso le 22.30 il gruppo elettrogeno è stato portato ma non c'erano più gli addetti di Areti. Oer poter collegare il gruppo elettrogeno bisogna attendere Acea che venga ad aprire la cabina e collegare i cavi. Così il gruppo elettrogeno è parcheggiato fuori dalla cabina dalle 23".

E ancora: "Dalle ore 20.00 che il quartiere Carcaricola, in zona Tor Vergata, è senza corrente, ma abbiamo un gruppo elettrogeno fermo dalle 22.30 in attesa che qualcuno attacchi i cavi", il racconto di Laura. Problemi anche all'Aurelio, vicino via Luca Passi e in zona Val Cannuta, come ci spiega Roberto: "Vi scrivo per denunciare il vergognoso servizio Areti, in via Raffaele Conforti siamo dalle 12.30 di giovedì senza luce. Abbiamo provato a chiamare Areti ma non rispondono, abbiamo due persone anziane malate in casa ed è vergognoso interrompere così il servizio per così tanto tempo. Abbiamo visto due persone lavorare a una cabina elettrica alla fine della via, uno stava al cellulare e un altro a fumare una sigaretta. Sono passate 7 ore, è una cosa vergognosa".

"Il record del blackout è stato raggiunto in via delle Campanule, dalle 16 di martedì alle 8 di mercoledì. Sedici ore senza corrente e cibo da buttare", ci scrive Daniele da Centocelle. E ancora Mattia: "Dopo 6 ore senza corrente ancora nulla, nessun tecnico all'orizzonte. Il problema alla cabina è noto, ogni anno e mezzo abbiamo un evento di questo tipo".

Consigliere comunale scrive ad Areti

Che il problema sia serio lo dimostra anche la presa di posizione del consigliere capitolino di Alleanza Verdi e Sinistra, Alessandro Luparelli: "Ho inviato una lettera alla presidente di Areti Spa per chiedere informazioni in merito ai frequenti blackout che si stanno verificando. Diversi cittadini hanno segnalato pesanti interruzioni per diverse ore dei flussi di energia che causano malori da caldo, cibo guasto, caldaie spente, ascensori inutilizzabili e mancanza di luce nelle ore serali. Le situazioni più gravi e preoccupanti sono quelle che riguardano i malati con degenza in casa, attaccati a diversi tipi di macchinari salvavita che in queste situazioni smettono di svolgere la loro funzione".

"Da un lato apprezziamo l'intervento con i gruppi elettrogeni, ma siamo consapevoli che si tratta di soluzioni temporanee che non possono risolvere la situazione che rischia di diventare sempre più grave anche a causa del caldo intenso di questi giorni. Per questo motivo abbiamo scritto ad Areti, per chiedere in quale modo intende muoversi per risolvere le interruzioni di energia elettrica che stanno creando enormi disagi agli abitanti di una zona molto popolosa della nostra città dove insistono tantissime attività commerciali", conclude Luparelli.

