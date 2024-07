Blackout a Roma, corrente assente o a singhiozzo: arrivano i gruppi elettrogeni. Continuano le segnalazioni

A Roma continuano i blackout. Dopo l'articolo che abbiamo pubblicato ieri, sono continuate ad arrivare una serie di segnalazioni in merito allo flusso di energia, scarso o assente, in diversi quartieri.

Una situazione talmente critica in alcuni quadranti, come Prenestino, Pigneto e Torpignattara, che si è dovuto ricorrere a gruppi elettrogeni di continuità per dare luce alle case, uffici e negozi. Areti sollecitata da RomaToday, al momento, non ha ancora reso nota la sua posizione. Per buona pace dei residenti.

Le testimonianze

Alessandro, per esempio, ha dovuto portare la mamma in ospedale: "Vive attaccata a un macchinario. Per un giorno e mezzo hanno funzionato solo le luci a basso consumo, come se ci fosse poca potenza". Lui e la sua famiglia abitano in via Pietro Rovetti, a Torpignattara: "Lo stress emotivo di tutti noi sulla strada è incalcolabile. Qualcuno ci risarcisca, sia trasparente nelle modalità e nella natura degli indennizzi. Per tutta la giornata di martedì siamo stati con la caldaia spenta, il frigo inattivo e le luci a scatti. Mamma non poteva stare così. In serata, con i gruppi elettrogeni, è migliorata la situazione".

Ma è una soluzione tampone, come sa bene Rosa, del bar di via Giuseppe Cei: "I frigoriferi sono stati al buio per ore. Ieri non abbiamo lavorato e nessuno ci risarcirà. È la terza estate consecutiva che succedono queste cose, possibile che non si faccia prevenzione? Oggi vedremo se dobbiamo buttare il cibo o meno. Si conserva per 24 ore grazie ai gruppi di continuità, è vero, ma noi ci teniamo alla salute dei clienti".

Caterina, una lettrice che vive in quella strada, ci spiega la sua paradossale situazione: "In casa mia si accende solo una luce. Il frigorifero è fermo da ieri e l'operatrice di Areti ieri diceva che stavano intervenendo sul guasto e che dovevamo avere pazienza. Oltre alla beffa di restare senza corrente c'è pure la beffa di buttare il cibo nel freezer che con questo caldo non si conserva. I tecnici che stavano mondando i gruppi elettrogeni, ieri ci hanno detto di mandare le pec per i risarcimenti".

I gruppi elettrogeni

Segnalazioni anche dal Pigneto dove i commercianti di via Giovanni De Agostini e di via del Pigneto hanno dovuto dormire nei loro rispettivi locali, perché le serrande non si chiudevano per mancanza di energia elettrica. Nella nottata, con i due gruppi elettrogeni, tra Torpignattara e il Pigneto, la situazione nelle case è tornata alla normalità, in attesa di una risoluzione definitiva di Areti.

Nel frattempo le segnalazioni sono arrivate anche da altre parti di Roma, dal Trullo, da Monteverde, dall'Esqulino, a Monte, in via Urbana, e in zona Centocelle, altezza Forte Prenestino: "Per fortuna non si è ancora verificato un blackout di diverse ore, ma ieri pomeriggio tra le ore 14:00 e le ore 16:00 abbiamo assistito a un doppio blackout di 20 minuti ciascuno", ci scrive un lettore.

Per segnalare problemi a RomaToday numero whatsapp 345 1709348. Indirizzo mail romatoday@citynews.it