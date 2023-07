Blackout a Roma, condizionatori accesi e corrente saltata per più di 10 ore. Areti: "Troppo caldo e consumi eccezionali"

Fa troppo caldo, i condizionatori sono sempre accesi e la richiesta di energia elettrica è alle stelle. Conseguenza, a Roma da giorni si stanno verificando una serie di blackout. Tanti i quartieri colpiti e, come spesso capite, le periferie sono quelle che se la passano peggio. Da Corcolle a Rebibbia, da Tor Sapienza a Giardinetti, passando per Primavalle, Villaggio Prenestino e Casal Bruciato dove ieri i residenti in protesta hanno occupato la strada con dei cassonetti per far sentire il loro dissenso, senza dimenticare però le zona dentro il raccordo anulare come Alessandrino, Esquilino e Prati.

Insomma, le segnalazioni sono davvero tante come testimoniano le decine di mail che hanno raggiunto la nostra redazione. Ma come mai in città si stanno verificando questi blackout sempre più frequenti? Una motivazione riguarda le centraline elettriche avvolte dalle fiamme dopo corto circuiti o roghi di spazzatura, con sacchetti bruciati a ridosso delle centraline. L'altra motivazione, forse quella più incisiva, è che la richiesta di energia elettrica in questi mesi è davvero molto alta, come ha confermato a RomaToday anche Areti.

Le segnalazioni dai quartieri

Dopo l'articolo di ieri, tanti cittadini ci hanno scritto per raccontare le loro situazioni. Claudia, dall'Esquilino, racconta come in via Santa croce in Gerusalemme "martedì sera verso le 22 è mancata luce ed è tornata solamente mercoledì intorno alle 10", dodici ore dopo. "Al Collatino nel mio palazzo c'è un abbassamento di tensione elettrica. - ha scritto Ivano - La luce va e viene e attualmente non c'è, pertanto speriamo che venga ripristinato il servizio il prima possibile. L'inquilino che si trova al piano di sotto a me è riuscito a parlare con l' Acea dopo tanto, stamattina alle ore 05.30 e gli hanno detto che probabilmente c'è stato un guasto alla centralina vicino la nostra abitazione".

Gianmarco ha segnalato problemi a San Giovanni, Martina e Franco, invece, a Rebibbia in via Francesco Selmi e via Bellucci. Viviana spiega che al Villaggio Prenestino quello di mercoledì è stato "il terzo giorno senza corrente": "Lunedì dalle 22 alle 4, martedì dalle 19 alle 00.30 e mercoledì dalle 19 fino a tutt'ora (si legge nel messaggio mandato alle 6.30 del mattino di giovedì ndr). Gli operatori di Areti non rispondono e quando lo fanno non danno tempistiche di soluzione del problema. Abbiamo anche polizia e carabinieri, ma loro dicono di non poter fare nulla. È una situazione ridicola e inaccettabile".

Situazione identica anche a Tor Sapienza, come scrive Rebecca: "Dalle 23 di martedì fino alle 11 e 30 di mercoledì eravamo senza corrente. Una situazione ai limiti dell'assurdo in una città come Roma. Nessuno al momento riesce a darci risposte.

Io ho 23 anni e tanto tanto reggo, ma qui ci sono 700 famiglie con anziani tanti bambini e invalidi. Si muore di caldo". E ancora messaggi dalla Tuscolana, da via delle Fornaci - zona Tor di Quinto - poi a Torre Angela, Giardinetti e piazza Re di Roma.

Senza luce da più di 10 ore

Amir, che abita a Torrenova, racconta come in via Bitonto "da tre giorni siamo senza luce": "Mercoledì dalle 10 di mattina la luce andata e adesso che scrivo, alle 1:20, dopo più di 15 ore ancora siamo senza luce. Martedì pure verso alle 10 la luce andata, ma verso all’una dopo 15 ore avevamo luce. Nessuno risponde, perché? Il cibo che sta in frigo lo abbiamo buttato. Non possiamo accendere l'aria condizionata o fare la doccia. Non si può fare niente e nessuno risponde". Anche a Furio Camillo, scrivono i lettori attraverso i messaggi Whatsapp, che lì la corrente manca da 12 ore.

Luana aggiunge che in via Gasperina, all'Anagnina, "manca la corrente elettrica dalle 20 di ieri sera. Quando ho detto che ho una bambina di 3 mesi mi hanno detto di organizzarmi in altro modo perché la situazione è grave e i tempi potrebbero essere lunghi". A San Basilio, in via Fossombrone, il quartiere è al buio da 15 ore".

A Torrenova i problemi sono iniziati dal giorno10 luglio. "Oggi 19 luglio il guasto come viene chiamato dagli operatori di Areti è iniziato alle 11.00 di mattina e fino adesso alle ore 16.00 non si vede luce. C'è un caldo insostenibile", scrive Sandra.

"Sono incinta e ho paura"

A Corcolle la situazione è al limite. Vanessa sottolinea che anche mercoledì si sono ripetuti gli stessi blackout dei giorni precedenti: "Qui la maggior parte delle case sono villini con la mansarda, dove la temperatura senza condizionatori arriva anche a 38 gradi. Come si può pensare di far dormire dei bambini o degli anziani in certe condizioni? Alcuni sono rimasti senza corrente per più di 18 ore. Non tutti abbiamo la possibilità di andare altrove, da parenti o amici, in casa mia c'è una persona gravemente disabile e io sono incinta oltre termine, quindi ogni momento potrebbe essere quello buono per dover correre in ospedale o chiamare un aiuto. Ho la paura che possa accadere qualcosa e non riuscire a gestire al meglio l'emergenza".

"La cosa che più mi fa arrabbiare - spiega ancora Vanessa - è che proviamo a fare segnalazioni del guasto chiamando il gestore di competenza e ti tiene più di mezz'ora in attesa facendoti parlare con un operatore virtuale che il più delle volte non capisce nulla della richiesta che stai facendo. Ti chiedono di fare verifiche assurde prima di metterti in contatto con qualcuno che possa darti una spiegazione e se nel buio non trovi una bolletta per leggere il codice POD allora puoi anche riagganciare perché non sono in grado di fornire assistenza. La situazione è critica. Spero che la mia bambina che tanto si sta facendo desiderare, possa aspettare ancora una notte in più per nascere".

Areti: "Forte stress della rete"

Stimolata, Areti ha risposto: "Si tratta di un aumento fisiologico dovuto ai consumi eccezionali a causa della forte ondata di calore che persiste ormai da settimane. Le reti elettriche sono sottoposte a forte stress e inoltre, rispetto alle prime settimane di luglio 2023, la richiesta di energia elettrica da parte di utenze domestiche, commerciali e industriali è salita da 1600 MW fino ad arrivare a oltre 2100 MW di potenza massima distribuita a Roma".

"Tali circostanze hanno determinato un aumento delle segnalazioni, ciò nonostante Areti sta garantendo e garantirà la continuità del servizio. La società sta monitorando la situazione in tempo reale e ha incrementato le squadre operative in azione sul territorio h24 per garantire un pronto intervento nonché sopperire nell’alimentazione delle utenze, lì dove necessario, con gruppi elettrogeni", la risposta alle tante segnalazioni dei residenti romani, è questa.

Per segnalare problemi a RomaToday numero whatsapp 345 1709348. Indirizzo mail romatoday@citynews.it