Blackout a Roma, Città Giardino resta senza corrente per ore

Un black out elettrico che ha mandato in tilt un intero quartiere, lasciandolo al buio per ore. È quanto hanno denunciato i residenti di Città Giardino che dalle 20 di giovedì sera hanno dovuto fare i conti con la mancanza di energia elettrica nelle loro abitazioni. Decine le segnalazioni, molte anche al servizio clienti Acea.

Per tutta la notte le segnalazioni si sono susseguite in via Monte Nevoso, via Camaldoli, via Monte Somma, via Monte Tomatico, piazza Vulture e viale Gottardo.

Sul posto i tecnici Areti che nella notte hanno portato anche i generatori di supporto e stanno lavorando per determinare le cause del guasto. E se intorno alle tre del mattino qualche appartamento hai rivisto la luce, il risveglio per altri residenti è stato ancora all'insegna del buio. "Ho dovuto richiamare poco fa - sottolinea Rita - Mi hanno detto di aver segnalato da poco il guasto, per loro era risolto, ma non è così. Ho rinnovato la segnalazione".

Cecilia, che anche lei ha chiamato il call center intorno alle 7:30, ha spiegato che, stando a quanto detto una operatrice, "Ho chiamato e una centralinista mi ha attaccato in faccia, pure scocciata che veniva segnalato il guasto per l'ennesima volta. Poi ho ritelefonato, parlato con un'altra ma le cabine sono guaste e stanno già mettendo gruppi elettrogeni per sopperire al guasto, pare che la riparazione/sostituzione richiederà diversi giorni di intervento e quindi nelle prossime settimane potrebbero esserci altri blackout".