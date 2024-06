Blackout challenge a Roma, strangola il compagno di classe per una sfida estrema su TikTok

La 'Blackout challenge', l'assurda sfida che spopola su TikTok che porta al soffocamento, arriva a Roma. Un giovane studente di un istituto dell'Infernetto, il Mozart, ha chiesto a un compagno di aiutarlo a mettere in pratica la challenge estrema. Il ragazzo, però, ha rischiato di sentirsi male e così i docenti, notata la scena, sono subito intervenuti, come conferma il dirigente della scuola, Giovanni Cogliandro

D'altronde l'episodio si stava consumando durante il cambio dell'ora e tra le aule c'era movimento. Dietro la vicenda nessun litigio o atto di bullismo, come è stato appurato, ma solo la moda del momento, quella che mette a rischio la vita. E nessuna chiamata al numero unico per le emergenze è stata inoltrata.

"I ragazzi sono stati entrambi sanzionati", ha detto Cogliandro che lancia un grido d'allarme: "Noi come docenti dobbiamo tenere gli occhi aperti, così come anche i genitori", soprattutto in vista del periodo estivo visto che i ragazzi saranno "sempre più soli".

La 'Blackout challenge' una la sfida estrema che spopola ormai da anni su TikTok. È una prova di resistenza che consiste nel mostrare la propria capacità di restare per più tempo possibile con una cintura stretta attorno al proprio collo, uno strangolamento che arriva a far perdere i sensi.