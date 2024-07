Blackout a Roma, nonostante i generatori i quartieri restano al buio. I residenti: "Senza luce da 12 ore"

È passata una settimana, ma il problema non è stato risulto. A Roma continuano i blackout. Anche nel week end, infatti, alla redazione di RomaToday sono giunte decine di segnalazioni blackout, di case e negozi senza luce, anche per 10, 12 ore. Un disagio enorme. Il tutto nonostante le rassicurazione di Areti che, come abbiamo raccontato mercoledì scorso, ha posizionato diversi gruppi elettrogeni in città.

La situazione dei blackout a Roma

Secondo la società controllata da Acea il problema sarebbe dovuto a una eccessiva domanda di energia elettrica che avrebbe causato guasti a raffica nelle centraline. Nella sola giornata di giovedì, per dare un numero, in tre differenti quartieri sono saltate tra cabine elettriche: "L'incremento delle temperature degli ultimi giorni ha aumentato significativamente la domanda fino ad arrivare a una potenza massima distribuita di circa 2.000 MW, in linea con i consumi registrati negli anni scorsi nello stesso periodo. L'improvviso aumento della domanda in alcune aree della città, ha creato dei sovraccarichi alla rete elettrica che, congiuntamente alle rilevanti sollecitazioni termiche, hanno generato, in qualche caso, dei distacchi elettrici".

Le promesse mancate

Ha spiegato venerdì Areti sottolineando di lavorare "costantemente per incrementare la resilienza dell’infrastruttura elettrica della città di Roma, eseguendo negli ultimi dodici mesi interventi di potenziamento e ampliamento su 700 cabine secondarie e su 270 km di reti di media e bassa tensione". Eppure, nonostante la presa si coscienza del problema e la promessa di aggiustare i guasti, i disservizi continuano.

Villaggio Prenestino al buio

A testimoniarlo sono le tante segnalazioni che continuano ad arrivarci. Claudio, un lettore che abita Villaggio Prenestino, spiega: "Dalla mezzanotte del 21 luglio siamo stati più di 12 ore senza corrente e oltre al disservizio, le scorte di cibo in frigo stanno deteriorandosi creando un danno economico notevole. Finora nessuno di Areti ha comunicato ancora nulla della grave situazione e sui tempi previsti di ripristino del servizio".

Le altre segnalazioni

Paola ci ha raccontato del problema a Torre Maura che si "muore di caldo" e che "tutta la notte siamo senza luce e senza condizionatori". Fabio chiede di puntare i fari anche su Fonte Meravigliosa: "La corrente manca da venerdì alle 17. Abbiamo segnalato il guasto con ripetuti solleciti. Sabato ancora nessuno ha riparato niente, domenica un po' è tornata a intermittenza", ci scrive sottolineando che lui vive questa stessa situazione anche nel suo studio medico: "Venerdì abbiamo dovuto mandare via i pazienti con un enorme danno anche economico".

Senza corrente, nel week end, anche i residenti di via Lorenzo il Magnifico e via Squarcialupo, tra piazza Bologna e la circonvallazione Nomentana. Situazione simile anche in zona Rocca Cencia, in via Sant’Ilario dello Ionio dove dalle 17 di domenica "non ce corrente i tecnici stanno lavorando ma circa 200 famiglie sono al buio", racconta un residente. Continui blackout anche alla Balduina, Ostia e Ponte di Nona.

Per segnalare problemi a RomaToday numero whatsapp 345 1709348. Indirizzo mail romatoday@citynews.it