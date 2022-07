Brucia una galleria di servizi in centro, negozi e palazzi senza corrente per 4 ore

Un incendio nella galleria dei servizio tra via Lanza e via Cavour ha causato un black out elettrico che per qualcuno è durato almeno 4 ore. È quanto successo tra ieri e oggi al centro di Roma. Sul posto i vigili del fuoco, con il carroschiuma, e il gruppo Trevi che ha chiuso la strada dalle 9 del mattino di oggi.

Alcune utenze, tra quelle private e quelle dei locali, hanno dovuto convivere senza elettricità fino alle 13. Stefano del Bar Venezia, di via Cavour, a RomaToday spiega: "Da un paio di giorni abbiamo vissuto un calo di tensione, anche scorsa settimana inizio è mancata la corrente a inizio di via Cavour. Al bar ha già dovuto buttare via la roba nel congelatore", racconta.

Secondo una ricostruzione, è probabile che un corto circuito abbia generato un incendio nella galleria dei servizi, con il fumo fuoriuscito dal tombino.