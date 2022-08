Black out a Roma: salta cabina elettrica, quadrante nord senza corrente

Ancora un black out a Roma, questa volta a causa del corto circuito di una cabina elettrica di alta tensione denominata Monte Mario Est, in via Anastasio II, zona Aurelio.

La corrente elettrica è saltata poco prima delle 7 di lunedì 8 agosto, coinvolgendo diverse zone di Roma Nord Ovest, da Monte Mario a Vigna Clara passando per Balduina e Cipro. Decine le telefonate al 112 per segnalare ascensori bloccati, porte e portoni elettrici chiusi e allarmi in tilt, e anche la metro A è stata chiusa nella tratta Ottaviano-Battistini, con attivazione di un servizio di bus navetta e chiusura delle stazioni Ubaldo degli Ubaldi (riaperta alle 8) e Cornelia (riaperta alle 9:30 circa).

Per riparare il guasto, sul posto sono intervenuti oltre ai vigili del fuoco anche gli esperti di Acea. L’intervento è complesso, visto che la cabina elettrica ha un esercizio pari a 150.000 volt, e le utenze coinvolte sono sia private sia commerciali. Molto pesanti dunque i disagi, con centinaia di cittadini senza luce, senza aria condizionata e in generale senza corrente, e i tempi di ripristino non sono ancora stati resi noti.

Nelle scorse settimane sono stati diversi i black out registrati in città, principalmente a causa della quantità di energia necessaria per alimentare le migliaia di condizionatori accesi per combattere il gran caldo di questa estate torrida. A inizio luglio erano arrivare segnalazioni da Re di Roma, San Giovanni, Cinecittà, Infernetto, Trastevere, ma anche nella zona di Monteverde, Gianicolense, Colli Portuensi, e ancora Pinciano, Monti e Esquilino.

“Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, la richiesta di energia elettrica da parte di utenze domestiche, commerciali e industriali è aumentata in questi giorni fino ad arrivare ad oltre 2000 MW di potenza massima distribuita sulla città di Roma - aveva spiegato Acea - A inizio luglio 2021 la potenza massima raggiunta era di circa 1600 MW”.