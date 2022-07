Troppi condizionatori accesi: i black out mettono in allarme l'ospedale San Giovanni

Troppi condizionatori accesi. Una eccessiva richiesta di energia elettrica che, complice le torride giornate, continua a mandare in tilt la rete dei servizi elettrici. Come già accaduto gli scorsi 6 e 7 luglio fra San Giovanni, Monteverde, Monti ed alcune aree del Centro Storico della Capitale ancora disagi, dovuti ad improvvise interruzioni di corrente elettrica.

I climatizzarori ed i condizionatori nelle case, nei negozi e negli uffici sono sempre più accesi e per questo la richiesta di energia sale. Le reti elettriche sono sottoposte a forte stress e cadono, causando blackout a macchia di leopardo in città. Nella Capitale negli ultimi giorni, sono sempre più frequenti le segnalazioni di mancanza di corrente.

Semafori spenti e traffico in tilt

Particolarmente complicata la zona di San Giovanni, densamente popolata e dove sono presenti tantissimi uffici. Proprio qui all'alba, a causa della mancanza di energia elettrica, sono andati in tilt alcuni semafori: a piazza San Giovanni, via Labicana e viale Manzoni. Sul posto per regolare la viabilità gli agenti della polizia locale di Roma Capitale che dopo aver richiesto l'intervento della ditta per il ripristino del corretto funzionamento degli impianti semaforici, hanno presidiato la zona sino alla tarda mattinata, quando i problemi sono rientrati.

Rete viaria ed abitazioni private ma non solo. Diverso è infatti il discorso per laboratori, uffici e soprattutto ospedali, come nel caso del San Giovanni Addolorata.

A comunicare il disservizio la stessa direzione ospedaliera del nosocomio di via dell'Amba Aradam che in una nota stampa di oggi, 27 luglio, scrive: "Si comunica che un esteso disservizio sulla rete elettrica di Acea nel quartiere San Giovanni sta provocando gravi criticità alle attività cliniche dell'ospedale. La Direzione si è immediatamente attivata per gestire l'emergenza ed è in costante contatto con Acea. Sono entrati in funzione i gruppi di emergenza ed Acea si è impegnata a risolvere al più presto il grave disservizio, ripristinando la regolarità della rete elettrica. Ci scusiamo per eventuali disservizi che non dipendono dalla nostra volontà".