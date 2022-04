Allarme bivacchi al Flaminio: colpito alla testa con una bottiglia, 38enne in ospedale

Allarme bivacchi e violenza al Flaminio dove, dopo numerosi esposti presentati dai cittadini che lamentano la presenza di stranieri soliti bivaccare ed ubriacarsi - oltre che sporcare e disturbare la quiete pubblica - gli agenti di polizia hanno predisposto dei servizi ad hoc nel quartiere del II municipio.

Proprio in tale ambito gli agenti del commissariato Villa Glori hanno arrestato un 36enne peruviano gravemente indiziato del reato di lesioni aggravate. In particolare, mentre i poliziotti transitavano in via Pinturicchio, all’incrocio piazza Mancini, hanno notato il 36enne che colpiva ripetutamente con una bottiglia la testa di un altro uomo.

Alla vista degli agenti l'aggressore ha cercato di darsi alla fuga in direzione del capolinea degli autobus ma è stato prontamente bloccato. La vittima, peruviano di 38 anni, è stato trasportato in codice rosso in ospedale per trauma cranico, con una prognosi di 21 giorni. Per il 36enne, dopo la convalida dell’arresto, è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria