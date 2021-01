Portici piazza Vittorio: dopo la diffida alla Sindaca proseguono gli interventi antibivacco e antidegrado

Prima la diffida alla sindaca Raggi firmata da 500 residenti dell'Esquilino, poi il sit in degli esponenti di Fratelli d'Italia, con un presidio e la ulteriore richiesta di una task force per garantire decoro e sicurezza della zona. Al centro del dibattito i portici di piazza Vittorio Emanuele II, dove prosegue l'attività di controllo da parte della Polizia Locale, unitamente al nucleo specializzato nell’assistenza emarginati, la sala operativa sociale e personale medico, dove i caschi bianchi, assieme al personale Ama, hanno proceduto anche al sequestro penale di articoli contraffatti, abbigliamento e calzature.

Sono oltre una ventina le persone senza fissa dimora identificate in questi giorni, perlopiù di nazionalità romena, con una età media tra i 30 e i 40 anni. Di questi solo 5, tre stranieri e due italiani, hanno accettato di esseri aiutati e d'intraprendere un percorso di accoglienza in strutture adibite a tale scopo.

Nel caso di accettazione, dopo una prima fase di dialogo con gli operanti e le procedure medico sanitarie previste, la sala operativa sociale individua le opportunità per fornire la più adeguata assistenza alloggiativa.

Grazie all’intervento della Polizia Locale è stato possibile rimuovere, tramite Ama, circa 300 chili di materiale di risulta dalla zona, perlopiù cartoni, bottiglie di vino, residui di cibo, stracci e tanto altro, lasciato sotto i portici. L'opera di controllo e sensibilizzazione dei senza fissa dimora avviene con cadenza giornaliera da parte della Polizia Locale, che con il NAE (Nucleo Assistenza Emarginati) porta ausilio e sostegno a chi vive di stenti ed in condizioni di disagio, a volte legate anche a disturbi di origine psicologica, aspetto tenuto sotto controllo grazie agli interventi del personale medico.

Fenomeni di bivacco in relazione ai quali esiste già il regolamento di Polizia urbana, quello che i residenti dell'Esquilino hanno chiesto a Raggi di applicare. La questione va ben oltre il bivacco, inserendosi in una più ampia emergenza legata al freddo e a un piano di accoglienza per i senzatetto messo in piedi dal Comune che, a detta delle stesse associazioni umanitarie in primis Sant'Egidio, non si sta rivelando sufficiente a coprire le necessità. Ultimo caso mercoledì mattina a San Pietro, quando un clochard è stato rinvenuto privo di vita all'ombra del Cupolone. Quarta vittima del freddo fra gli invisibili dall'inizio di questo 2021.