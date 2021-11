Entrano nel Colosseo chiuso al pubblico e bevono birra alle 5 di mattina, multa da 800 euro

Due turisti statunitensi, di 24 e 25 anni, ieri mattina alle 5.30 erano seduti sul secondo anello del Colosseo a bere birra. Non è chiaro come abbiano fatto a introdursi nel monumento, che in quel momento era chiuso al pubblico, ma alcuni passanti che li hanno notati hanno avvisato subito i carabinieri.

I due sono stati fermati poco dopo da una pattuglia del comando di piazza Venezia che li ha intercettati in via dei Fori Imperiali. Ai militari hanno dichiarato che stavano solo consumando una birra. I due sono stati entrambi denunciati per invasione di terreni e edifici e dovranno pagare una sanzione amministrativa di 800 euro per mancato rispetto del regolamento di polizia urbana.