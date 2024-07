Binari e asfalto deformati dal caldo, tram a rilento a Centocelle

Binari deformati per il caldo. Succede anche questo a Roma, investita da temperature da “bollino rosso”. Nella serata di giovedì 11 luglio, le linee tram 5 e 19L sono state deviate per viale Palmiro Togliatti, impossibilitate a raggiungere il capolinea di Gerani, perché un tratto dei binari su via Bresadola, a Centocelle, era letteralmente uscito fuori dall’asfalto e necessitava di un intervento.

L'allarme e il sopralluogo

I vigili del Comune di Roma sono stati allertati nella pomeriggio di giovedì dai cittadini che hanno notato i binari sollevati. I caschi bianchi, a loro volta, hanno informato Atac che ha attivato i tecnici per un sopralluogo per valutare la necessità di interrompere il servizio. Niente stop, ma l'indicazione ai conducenti di procedere a passo d'uomo. Il problema è stato risolto poi in serata e il servizio è ripreso senza ulteriori disagi.

Tutto regolare

Il servizio, rallentato, non è stato comunque interrotto. Alle 22 dell’11 luglio tecnici Atac hanno effettuato un intervento sull’infrastruttura e il percorso è stato limitato, con l’attivazione di bus sostituitivi tra Prenestina/Bresadola e Gerani. La mattina di venerdì 12 luglio il servizio era regolare, al netto di un incidente avvenuto sulla Prenestina che ha provocato la necessità di sostituire i tram con i bus.