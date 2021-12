Un bimbo di 6 anni si perde a Trastevere: ecco come è stato ritrovato

In lacrime in strada ha riferito agli agenti di aver smarrito il figlio piccolo. Attimi di paura per una mamma che, mercoledì sera, aveva perso le tracce del figlio di 6 anni, allontanatosi improvvisamente da via del Moro, zona Trastevere, dove era in sua compagnia.

E’ stata una pattuglia della polizia locale del I gruppo Centro (ex Trevi), in servizio di controllo nella zona, che, allertata da alcuni passanti della presenza di una donna in preda al panico per aver perso il figlio, si è subito messa alla ricerca del bambino, cercando di rassicurare la signora, la quale, dopo aver cercato in tutta l’area circostante, temeva di non rivedere più il piccolo.

Le due agenti, lanciato l’allarme via radio, iniziavano a perlustrare il quartiere e, dopo aver raccolto alcune testimonianze sul possibile avvistamento del bambino, si sono recate in via Dandolo, dove, poco prima, era stato notato un bimbo che corrispondeva alla descrizione e che si aggirava da solo per la strada.

Ma anche qui la ricerca ha dato esito negativo. Solo dopo ulteriori verifiche, la pattuglia è riuscita a rintracciare il piccolo, preso in custodia da una signora che lo aveva trovato in lacrime in cerca della mamma. Grazie alla determinazione delle due agenti e alla collaborazione degli abitanti della zona è stato possibile giungere ad un lieto fine, dove una mamma ha potuto riabbracciare il proprio figlio.