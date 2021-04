Paura in casa: cade libreria e schiaccia bambino, liberato dai pompieri

Paura in casa dove un bambino è rimasto schiacciato sotto una libreria. E' accaduto nel pomeriggio di venerdì in un'abitazione di Ponte di Nona, periferia est della Capitale.

La richiesta d'intervento da parte di uno dei genitori. Nell'abitazione sono quindi intervenuti i vigili del fuoco della caserma de La Rustica che hanno rimosso la libreria caduta accidentalmente sul bambino presente in casa. I Vigili del Fuoco hanno immediatamente posizionato la scala italiana entrando dalla finestra dell'appartamento posto al piano 1° dell'edificio.

Rimosso tempestivamente l'ostacolo e approntate le prime cure al piccolo, lo stesso è risultato essere in buone condizioni. In via precauzionale il bambino è stato affidato ai sanitari del 118 giunti sul posto per i controlli del caso.