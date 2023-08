Bimbo morto alle Terme di Cretone: il giallo delle grate di sicurezza. Lunedì verrà effettuata l'autopsia

È stata fissata per lunedì l'autopsia sul corpo di Stephan, il bimbo di 8 anni morto il 17 agosto scorso alle terme di Cretone, a Palombara Sabina, in provincia di Roma. Il piccolo, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, è stato risucchiato dallo scarico di una delle tre piscine mentre erano in corso un'operazione di svuotamento e pulizia.

In base a quanto si apprende l'attività peritale, affidata dai pm della procura di Tivoli che indagano per omicidio colposo, verrà effettuata all'istituto di medicina legale del policlinico Umberto I di Roma. Nel frattempo i carabinieri ieri hanno effettuato un sopralluogo nella struttura che è stata posta sotto sequestro. Sono stati acquisiti i video delle telecamere presenti nel complesso termale. Chi indaga ascolterà anche i genitori del piccolo Stephan e le persone presenti al momento della tragedia.

I punti da chiarire

Gli inquirenti sono chiamati a ricostruire la dinamica dei fatti. Come ha fatto il bimbo a finire nella piscina? Qualcuno aveva dato l'allarme in tempo? Chi controllava? Le ipotesi sono due: Stephan potrebbe essere rimasto in acqua, oppure ci è finito quando le operazioni di svuotamento e pulizia della piscina erano già iniziate. Alcune delle persone presenti avrebbero visto il bambino cadere nella vasca e hanno tentato di tirarlo fuori, ma non ce l'hanno fatta.

Inoltre, aspetto non certo trascurabile, bisognerà accertare se le procedure di sicurezza siano state rispettate. In particolare gli investigatori vogliono capire se la piscina fosse dotata o meno di grate di sicurezza. La grata del canaletto di scarico sarebbe stata mancante. Una possibilità che se confermata, aggraverebbe lo scenario investigativo al momento a carico di ignoti.