Perde i genitori e vaga per il Centro, bimbo di 6 anni trovato mentre attraversa la strada

Una domenica in vacanza a Roma che una coppia di genitori inglesi ricorderanno a lungo, così come il loro bambino, di 6 anni che, dopo aver perso di vista mamma e papà, si è smarrito in piazza San Pietro ed ha cominciato a vagare per le vie del Centro Storico della Capitale. E' accaduto ieri pomeriggio quando i carabinieri della stazione Roma piazza Farnese, in transito lungo corso Vittorio Emanuele II, lo hanno notato mentre - da solo e impaurito - camminava lungo la strada attraversando di continuo la carreggiata.

Dopo averlo avvicinato e tranquillizzato, i militari sono riusciti a rintracciare, grazie alle comunicazioni scambiate tramite la centrale operativa del gruppo di Roma, i genitori, cittadini inglesi a Roma per turismo, che si trovavano presso gli uffici della gendarmeria vaticana, a cui si erano rivolti per segnalare la sparizione.

Il minore, in buone condizioni di salute, è stato assistito e ristorato dai carabinieri che lo hanno poi riaffidato ai genitori.