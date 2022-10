Lascia il figlio chiuso in auto per andare a giocare alle slot machine

Ha chiuso il figlio di appena 8 anni in auto ed è andato a giocare alle slot machine. Ad abbandonare il bimbo in auto un 46enne, trovato poi mentre spendeva soldi alle video lottery. E' accaduto ai Castelli Romani, con i carabinieri che hanno poi denunciato l'uomo affidando il piccolo alla madre.

I fatti intorno alle 22:25 di lunedì 3 ottobre quando una pattuglia dei carabinieri della stazione di Grottaferrata è stata fermata da alcune persone che hanno indicato ai militari la presenza di un bambino che piangeva lasciato solo chiuso in una vettura parcheggiata in via delle Sorgenti di Squarciarelli.

Immediato l'intervento dei militari dell'Arma. Identificato il conducente della vettura - risultata in leasing - dopo una breve ricerca i carabinieri hanno trovato il padre scellerato in una sala giochi poco distante da dove aveva parcheggiato la vettura, sempre a Grottaferrata.

Identificato in un cittadino moldavo di 46 anni è stato denunciato per abbandono di minori con il bambino - che a parte lo spavento non ha riportato conseguenze - che è stato poi affidato alla madre.