Bimbo di quattro anni cade in piscina e rischia di annegare: elitrasportato in ospedale

Pomeriggio di paura a San Cesareo. Subito dopo pranzo, per cause ancora da chiarire, un bimbo di circa quattro anni è caduto nella piscina dell'abitazione di famiglia. Il bimbo dopo interminabili attimi di panico è stato messo in salvo sul bordo della vasca piena di acqua e nel frattempo sono stati allertati i soccorsi come riporta FrosinoneToday.

L'arrivo dei soccorsi

Sul posto si sono portate ben tre ambulanze e due pattuglie dei carabinieri della compagnia di Palestrina e da Roma è giunta anche un’eliambulanza. Il bimbo una volta rianimato è stato portato in ospedale nella Capitale e non dovrebbe, fortunatamente, essere in pericolo di vita.