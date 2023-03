Il bimbo caduto dal balcone a Roma resta in ospedale: condizioni in miglioramento

Ha passato una notte stabile in ospedale il bambino di quattro anni precipitato ieri mattina da un balcone al secondo piano di un edificio a via dei Fiori, nel quartiere Alessandrino, a Roma. Il bimbo, ricoverato al policlinico Gemelli, ha mostrato un lieve miglioramento generale ma la prognosi resta riservata. Il piccolo, italiano, era in casa con i genitori.

Secondo quanto appreso, sarebbe tutto avvenuto tutto in pochissimi secondi. La mamma ha raccontato che si trovavo in un'altra stanza e non si sarebbe accorta di niente perché stava ancora dormendo. Ad avvisarli sarebbero stati i vicini di casa. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, è intervenuta la polizia che ha avviato tutti gli accertamenti del caso. Le condizioni, seppur in lieve miglioramento, restano critiche.