Prende in braccio una bimba di 4 anni e prova a rapirla, paura a due passi dal Colosseo

Via di San Giovanni in Laterano (foto google).p

Stava passeggiando con una bambina di 4 anni nella zona del Colosseo quando una donna ha preso la piccola in braccio ed ha provato a rapirla. Attimi di paura per una babysitter poi riuscita a scappare in una pizzeria ed a chiamare la polizia.

Il tentato rapimento

Il tentato rapimento è avvenuto intorno alle 16:30 di martedì 23 febbraio mentre la tata, una donna romana di 40 anni, stava passeggiando con la bimba in via di San Giovanni in Laterano, a due passi dal Parco Archeologico del Colosseo. Dal nulla è poi spuntata una donna che ha provato a rapire la bambina che teneva per mano.

La baby sitter reagisce

Un tentativo che ha trovato la pronta reazione della donna che aveva in affidamento la piccola che dopo essere riuscita a trattenere la bambina si è rifugiata in una pizzeria chiedendo aiuto. Richiesto l'intervento della polizia sul posto sono intervenute le volanti che hanno trovato la babysitter e la bimba ancora nell'esercizio commerciale, fuori dal quale c'era ancora la donna che poco prima aveva provato a prendere la piccola.

Tso

In evidente stato confusionale la donna, risultata avere problemi psichiatrici, è stata accompagnata all'ospedale San Giovanni Addolorata in codice giallo e sottoposta ad un TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio).