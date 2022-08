Bimba positiva al covid ricoverata in terapia intensiva al Bambino Gesù: la prognosi è riservata

Una bambina di 5 anni, positiva al covid 19 e trasferita ieri pomeriggio con volo salvavita dell'aeronautica militare dall'ospedale di Cosenza all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, è attualmente ricoverata in terapia intensiva (TI) in condizioni critiche per disfunzione multiorgano grave. La prognosi, a quanto riferisce l'ospedale, è al momento riservata.

Il volo sanitario è stato disposto, su richiesta della prefettura di Cosenza, dalla sala situazioni di vertice del comando della squadra aerea dell'aeronautica militare che ha tra i vari compiti anche quello di coordinare questo genere di attività a favore della popolazione civile su tutto il territorio nazionale.

Il velivolo militare, inizialmente, è decollato dalla 46 brigata di Pisa verso l’aeroporto di Lamezia Terme dove ha imbarcato l’ambulanza con a bordo la paziente e l'equipe medica del presidio ospedaliero Annunziata di Cosenza.

Il C130J è poi atterrato all’aeroporto di Ciampino dove l’ambulanza ha completato il trasporto sanitario fino a raggiungere l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù della Capitale. I trasporti a favore di cittadini in imminente pericolo di vita vengono svolti con equipaggi, velivoli da trasporto ed elicotteri dell’Aeronautica Militare e consistono in un intenso lavoro di squadra che richiede professionalità, addestramento e dedizione. Sono migliaia ogni anno le ore di volo effettuate dai velivoli del 31° Stormo di Ciampino, dal 14° Stormo di Pratica di Mare, dal 15° Stormo di Cervia e dalla 46 Brigata Aerea di Pisa, assetti sempre in prima linea in caso di emergenza”, conclude l’Aeronautica Militare.