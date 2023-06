Bimba di un anno morta in auto, interrogato il padre: "Ero convinto di averla lasciata all'asilo"

Aveva appena 14 mesi la bambina morta in auto alla Cecchignola nella mattinata di mercoledì. È rimasta chiusa per sette ore e con i finestrini alzati, al caldo. Il padre della bimba è un carabiniere di 45 anni ed è indagato per abbandono di minori. "Non cosa sia accaduto, ero convinto di avere lasciato mia figlia all'asilo", ha detto agli inquirenti quando è stato ascoltato.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia Eur e del Nucleo investigativo. I genitori, ancora sotto choc, sono stati sentiti ieri dagli inquirenti, che ritengono si tratti di una tragica fatalità. Ora la coppia è chiusa nel dolore con parenti e amici. "Ero convinto di averla lasciatA. In mattinata ci eravamo sentiti con mia moglie per decidere chi la andava a prendere".

La ricostruzione

Per chi indaga, il padre si sarebbe dimenticato di portarla all'asilo che dista poche decine di metri dal suo ufficio. Secondo quanto appreso, l'uomo in servizio alla divisione generale per il personale militare del ministero della Difesa, poco dopo le otto di mercoledì è arrivato in via dei Fucilieri, ha parcheggiato la macchina per accompagnare la piccola all'asilo, quello che ospita i figli dei dipendenti del ministero della Difesa. La mamma avrebbe poi dovuto riprenderla.

Quando la donna è arrivata all'asilo, intorno alle 14, però le hanno detto che la piccola non c'era. A quel punto ha visto la macchina del marito parcheggiata con la bimba all'interno. Per la piccola non c'è stato nulla da fare. Quella della Cecchignola è l'ennesima tragedia della cosiddetta 'Forgotten baby syndrome', la "sindrome del bambino dimenticato" che ha causato, dal 1998 a oggi in Italia, la morte di 11 bambini.