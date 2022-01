Coronavirus, la bimba di due anni morta al Bambino Gesù: "Sarai un angelo". Proclamato lutto cittadino

C'è grande dolore per la morte della bambina di due anni, positiva al coronavirus e portata con urgenza all'ospedale Bambino Gesù di Roma. La piccola era arrivata in gravissime condizioni sabato pomeriggio dalla Calarbia e trasportata da un C-130J dell'aeronautica.

La giovanissima paziente era ricoverata presso l'ospedale Pugliese Ciaccio quando, a causa dell'aggravarsi delle condizioni cliniche per gravi problemi respiratori, si è reso necessario l'immediato trasferimento al Bambino Gesù di Roma. Per il trasporto sanitario di emergenza è stato necessario l'utilizzo di un C-130J della 46esima Brigata Aerea di Pisa, in grado di imbarcare l'ambulanza. Una corsa contro il tempo che, però, non è bastata. Nella mattinata di domenica la drammatica notizia della morte avvenuta nella notte di sabato.

"La paziente era arrivata già intubata e in condizioni disperate, con insufficienza respiratoria e compromissione delle funzioni vitali", hanno spiegato i medici del Bambino Gesù e, nonostante tutti i tentativi dei sanitari, la bambina è deceduta poche ore dopo l'arrivo in ospedale. Un dramma per la famiglia, gli amici e anche per il personale sanitario che ha fatto il possibile.

"Ai familiari della bambina va il più profondo sentimento di cordoglio e vicinanza", il messaggio dall'unità di crisi covid della regione Lazio e dall'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Secondo il presidente Nicola Zingaretti, la scomparsa della piccola "rappresenta una ferita dolorosa per tutti noi. Ci stringiamo attorno alla famiglia che sta vivendo questo grande dolore e voglio rivolgere loro a nome mio e dell’amministrazione regionale le condoglianze più sentite".

In Calabria, nel frattempo, anche le istituzioni si sono unite al dolore della famiglia. Il comune in provincia di Crotone dove risiede la famiglia della bambina, ha proclamato lutto cittadino: "È volata in cielo una piccola creatura di appena due anni, bella, raggiante e dal sorriso meraviglioso. Quello di oggi - riporta il post - è un messaggio che il sindaco e l'amministrazione comunale non avrebbero mai voluto scrivere. Un messaggio che esprime la tristezza di un'intera comunità che, nel giro di pochi giorni, ha visto volare in cielo tre care concittadine a causa del coronavirus. Il risveglio di stamattina, poi, è stato ancora più tragico e lascia un intero paese scosso e distrutto".

"Sarai un angelo meraviglioso, nel giardino dei piccoli angeli", conclude il post dedicato alla piccola. Il sindaco, con una ordinanza, proclamerà lutto cittadino il giorno di svolgimento del funerale. Anche gli altri comuni della provincia calabra si sono uniti al lutto: "Ora che sei diventata un angelo, dai la forza ai tuoi genitori di affrontare questo tragico momento e prega per tutti noi".

Numerosi i messaggi sui social. In uno dei commenti su Facebook si legge: "È un giorno triste, drammatico. Due anni e tutta una vita davanti, due anni e l'allegria, l'innocenza di due occhioni che si sono chiusi per sempre. Possa il Signore dare conforto ai genitori".