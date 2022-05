Bimba di sei anni cade dalla giostra e si trancia un dito, indaga la procura

Una bambina di 6 anni che stava giocando in un parco insieme ad una amichetta, si è ritrovata con un dito amputato, rimasto incastrato in una giostra girevole. Un caso finito a piazzale Clodio, dove gli inquirenti hanno aperto un fascicolo per lesioni gravi dopo una informativa acquisita dalla polizia di Stato, del X distretto di Ostia. I fatti risalgono a sabato 21 maggio, nel pomeriggio, e sono avvenuti nel parco nel quartiere Centro Giano, in via Melicuccà.

Stando a quanto ricostruito, per motivi che ora sono la vaglio degli inquirenti, le due bambine sono cadute dalla giostra. La mano destra della piccolina di 6 anni è finita nel macchinario della giostra. Soccorsa e trasportata all'ospedale Grassi dal padre, la bimba è stata poi trasferita in un centro specializzato per tentare la ricostruzione del dito. L'operazione non è andata a buon fine, ed è stato necessario amputarne la prima falange.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del X distretto Lido che hanno posto sotto sequestro la giostra, come da prassi. Al momento, secondo quanto risulta, i genitori della bambina non hanno sporto denuncia ma le indagini sono partite d'ufficio. Al momento non risulta nessuno iscritto nel registro degli indagati. I fari degli investigatori puntano sulla sicurezza e sugli interventi di manutenzione delle giostre del parco.