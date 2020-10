Lasciano bimba di 2 anni in auto per andare a fare shopping, ladro sfonda vetro e saccheggia l'auto

Ai carabinieri intervenuti dopo la segnalazione di una bimba piccola lasciata da sola in auto i due genitori hanno riferito di essersi allontanati per poco tempo lasciando un telefono con la telecamera accesa per controllare la figlia. Peccato che il cellulare fosse però in vista sul cruscotto dell’auto e che un ladro, tentato dal facile colpo, abbia infranto il vetro della macchina per rubarlo e far perdere le proprie tracce. Una spiegazione che non è stata sufficiente per padre e madre, denunciati poi per abbandondo di minore aggravato in concorso dai militari dell'Arma.

I fatti sono accaduti nel tardo pomeriggio dello scorso venerdì 2 aprile in via Paride Stefanini, quando alcuni passanti hanno segnalato la presenza di una bimba di due anni nel seggiolino posteriore di una Ford Fiesta lasciata nella zona dell’ingresso pedonale del Centro Commerciale EuRoma2, nell’omonimo quartiere sud della Capitale.

Intervenuti sul posto i carabinieri della Stazione Torrino Nord hanno trovato riscontro nella chiamata fatta al 112 trovando la bimba in auto da sola, con il vetro della vettura rotto. Atteso un po’ di tempo sono quindi arrivati i due genitori, due 30enni romani, che hanno spiegato ai carabinieri di aver lasciato la bimba da sola un attimo per non svegliarla, lasciando comunque il telefono acceso con la telecamera per controllarla.

Telefono che al momento dell’arrivo dei Militari era già stato rubato da un ladro dopo aver infranto il vetro dell’auto. La mamma ed il papà sono stati comunque denunciati. Nessun problema per la bimba di due anni, che nel trambusto ha continuato a dormire.