Palpata breve, 90.000 firme per rivedere la sentenza d'assoluzione del bidello

Oltre 90mila firme in una settimana, di cui 28mila dalla Germania, per la petizione online lanciata da Sofia Morselli su Change.org per chiedere di rivedere la sentenza che ha assolto il bidello romano accusato di violenza sessuale perché il palpeggiamento ai danni di una studentessa sarebbe stato “troppo breve” e “privo di intenzionalità”.

“Riteniamo inaccettabile che, dopo che la ragazza ha preso il coraggio di sporgere denuncia, affidandosi allo Stato per difendersi dall'atto totalmente privo di consenso subito, questo sia rimasto sordo alle sue richieste. È impellente che questa sentenza venga rivista e che questo caso non venga dimenticato”, scrive l’autrice nel suo appello.

"Dieci secondo sono un'eternità, anche uno è reato"

Le fanno eco i commenti di molti firmatari che hanno pubblicato le ragioni della loro firma: “10 secondi sono un’eternità; anche 1 secondo dovrebbe essere reato”, scrive Marzia Z. “È inaccettabile che ancora ci si debba chiedere se è molestia o meno un episodio del genere, aggravato dal luogo in cui si è verificato e ai danni di una minorenne che credeva di essere in un posto sicuro”, scrive Tiziana T.

“Anche le nostre bambine/ragazze devono sentirsi al sicuro a scuola, a casa e in qualsiasi luogo. Pochi secondi possono durare una vita, ricordo ancora i pochi secondi delle dita del tecnico di radiologia che indugiavano dentro le mie mutandine mettendo la piastra di piombo quando avevo 8 anni. Pochi secondi ancora vivi nella mia memoria”, scrive un’altra utente. “Anche un secondo è troppo”, scrive Sergio M.

La sentenza di assoluzione: "Azione repentina, quasi uno sfioramento"

La sentenza è arrivata qualche giorno fa, e si riferisce a una denuncia presentata appunto da una studentessa minorenne di un istituto romano. La ragazza ha riferito di essere stata palpeggiata mentre saliva le scale insieme con un’amica, una denuncia che ha portato all’apertura di un processo per violenza sessuale. La procura aveva chiesto per l’uomo, 66 anni, una condanna a 3 anni e mezzo di reclusione, ma per i giudici il fatto non costituirebbe reato. Il toccamento, durato "tra i 5 e i 10 secondi" così come ha denunciato la vittima, sarebbe avvenuto, ma senza l'elemento soggettivo, ovvero la volontà da parte del bidello di molestare la minorenne.

“La repentinità dell'azione, senza alcuna insistenza nel toccamento" per i giudici è da considerarsi "quasi uno sfioramento" e non consente di "configurare l'intento libidinoso o di concupiscenza generalmente richiesto dalla norma penale". E così, anche se l’imputato ha ammesso di avere toccato la studentessa e di averlo fatto "per scherzo”, per i giudici la brevità dell’azione non costituisce reato: da qui l’assoluzione, che ha scatenato una bufera di polemiche e portato appunto anche a una petizione online per chiedere di rivedere la sentenza.