Passeggia per via dei Fori Imperiali con una bici rubata, 25enne nei guai

Passeggiava per le vie del centro storico di Roma con una bici rubata. Una 25enne, fermato dai carabinieri, è finito così nei guai. Il giovane, complice la bella giornata di sole, lunedì aveva pensato bene di fare una passeggiata in sella ad una biciletta elettrica lungo via dei Fori Imperiali.

Peccato che la bici, del valore di circa 900 euro, fosse rubata e che lui, alla vista dei militari, si sia insolitamente irrigidito, comportamento che ha indotto i carabinieri a fermarlo per un controllo. Il furto della bicicletta rubata, era stato denunciato lo scorso mese di marzo ai Carabinieri della Stazione Roma piazza Dante, è stata restituita al legittimo proprietario, un cittadino del Bangladesh di 25 anni. Il ragazzo in bici, un gambiano di 25 anni, è stato così denunciato con l'accusa di ricettazione.