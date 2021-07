Ritrova la sua bici rubata in vendita sul web, attira ladro in trappola e recupera la refurtiva

In casa del venditore trovate altre 3 due ruote di cui il 24enne non ha saputo fornire spiegazioni

L'ha attirato in una trappola e lo ha fatto denunciare dai carabinieri recuperando la bicicletta che le avevano rubata. Ad incastrare un ricettatore una donna romana di 42 anni che qualche giorno fa aveva sporto denuncia del furto della sua bicicletta. Sbirciando sul web in cerca di qualche offerta per acquistarne un'altra l'ha poi ritrovata in vendita su un portale di annunci online.



La vittima ha deciso di contattare l’inserzionista, fingendosi intenzionata all’acquisto, poi si è messa in contatto con i Carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo che hanno organizzato un servizio di appostamento nei pressi del luogo dell’incontro.

Quando il venditore (un 24enne originario del Venezuela e residente a Roma, incensurato), si è presentato, puntualissimo, all’appuntamento, ad accoglierlo ci hanno pensato i militari, che lo hanno portato in caserma e denunciato a piede libero con l’accusa di ricettazione.

La bici è stata recuperata e restituita alla proprietaria. In casa dell’uomo, ubicata in zona Appio Latino, i Carabinieri hanno sequestrato altre 3 biciclette di cui il giovane ricettatore non ha saputo fornire una valida provenienza, e su cui sono tuttora in corso accertamenti per verificare se si tratti di provento di altri furti.